Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1393
ALTIN
453.029
DOLAR
8.1620
STERLİN
11.2277
EURO
9.6136
İstanbul Okan Üniversitesi 100 öğretim üyesi alacak
İstanbul Okan Üniversitesi 100...
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yatırımcılara duyuru
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yatırımcılara...
171 itfaiye eri ve zabıta memuru alacak
171 itfaiye eri ve...
Denizli Honaz’da icradan satılık tarlalar
Denizli Honaz’da icradan satılık...
İstanbul Bilgi Üniversitesi 16 öğretim üyesi alacak
İstanbul Bilgi Üniversitesi 16...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Mardin'de husumetli aileler barıştırıldı

Mardin'in Artuklu ilçesinde, husumetli 2 ailenin fertleri, düzenlenen törenle barıştırıldı. Kanaat önderlerinin araya girmesiyle barışı seçen ve aynı zamanda akraba olan aile fertleri, kendileri için hazırlanan sofrada yemek yedi.

29 Mart 2021 Pazartesi 12:36
4 Okunma
Mardin'de husumetli aileler barıştırıldı

MARDİN - Mardin'in merkez Artuklu ilçesine bağlı kırsal Alımlı Mahallesi'nde geçen yıl, Zeki ve Zeyni Demir ile akrabaları olan Abdurrahim Demir'in ailesi arasında çıkan kavgada, 80 yaşındaki Sait Demir, hayatını kaybetti. Olayın ardından 2 ailenin fertleri arasında başlayan husumet, bugün bölgedeki kanaat önderlerinin araya girmesiyle barışla sonlandı.

Mardin'in kanaat önderlerinden Muhsin Kaya, Şerif Acar, Kasım Bağış, İbrahim Bağış, İhsan Olcay Ağaoğlu ve Bilal Gün’ün araya girmesiyle Demir ailesinin fertleri arasındaki husumet bitirildi. Husumetin sona ermesiyle barış yemeği verildi. Yemeğe ailelerin barışmasında öncülük eden kanaat önderlerinin yanı sıra, Artuklu Müftüsü Abdullah Işık ile iki ailenin fertleri katıldı.

'AİLELAR BARIŞARAK ÖRNEK DAVRANIŞ SERGİLEDİ'

Barış yemeğinde okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından söz alan kanaat önderi Muhsin Kaya, kaza sonucu istenmeyen bir olay yaşandığını belirterek, iki aile arasında güzel bir barış olduğuna dikkat çekti. Kaya, "Şimdi önemli olan, bu barışın devamıdır. Her iki aile, birbirlerine karşı herhangi bir düşmanlığı tırmandırmanın içinde değildir. Bu barış inşallah hayırlara vesile olur. Bugün Demir aileleri barışı seçti. İnşallah bu örnek davranış diğer husumetli ailelere de örnek olur. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Husumetli Aileler BarıştırıldıMardin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tire'de köylülerin maden ocağı eylemi
Tire'de köylülerin maden ocağı eylemi
Kelebekler Vadisi'nde tehlikeli fotoğraf çekimi
Kelebekler Vadisi'nde tehlikeli fotoğraf çekimi
Erciş'teki yaya geçitleri 30 Mart için yenileniyor
Erciş'teki yaya geçitleri 30 Mart için yenileniyor
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
Karadeniz’e 'çay göçü' öncesi ‘karantina’ önerisi
Karadeniz’e 'çay göçü' öncesi ‘karantina’ önerisi
Uçuruma yuvarlanan motosikletteki çifti ölüm ayırdı
Uçuruma yuvarlanan motosikletteki çifti ölüm ayırdı
Dünyaca ünlü koyda 'kaçak inşaat' çalışması yapanlara 63 bin TL ceza
Dünyaca ünlü koyda 'kaçak inşaat' çalışması yapanlara 63 bin TL ceza
Sevindiren haber geldi; KURTARILDI!
Sevindiren haber geldi; KURTARILDI!
YSK'dan, illerin milletvekili sayısına yeni düzenleme
YSK'dan, illerin milletvekili sayısına yeni düzenleme

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma