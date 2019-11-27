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Mardin'de borcunu ödemeyen 1453 çiftçinin elektriği kesildi

Mardin'deki borçlu 5 bin 800 tarımsal sulama abonesinden 1 milyar 280 milyon lira alacağı bulunan Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ),1453 abonenin elektriğini kesti. Kesim işlemlerine engel olan çiftçiler, Dicle Elektrik görevlilerine saldırdı.

Mardin'de borcunu ödemeyen 1453 çiftçinin elektriği kesildi

Mardin'deki borçlu 5 bin 800 tarımsal sulama abonesinden 1 milyar 280 milyon lira alacağı bulunan Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ),1453 abonenin elektriğini kesti. Kesim işlemlerine engel olan çiftçiler, Dicle Elektrik görevlilerine saldırdı.

27 Kasım 2019 Çarşamba 13:38
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Mardin'de borcunu ödemeyen 1453 çiftçinin elektriği kesildi

MARDİN - Dicle Elektrik, Mardin’de özelleştirmenin gerçekleştirildiği 2013 yılından elektrik borcu 1 milyar 280 milyon liraya ulaşan borçlu 5 bin 800 tarımsal sulama abonesinden 1453’ünün elektriğini kesti. Toplam tarımsal sulama abonelerinin yüzde 91’ini oluşturan borçlu aboneler için kesme işlemleri trafo bazlı yapılırken, kaçak bağlantı yapılmaması için kesilen hatlar toplanıyor.

HATLARI TOPLANAN ÇİFTÇİLERE YENİDEN ELEKTRİK VERİLMEYECEK

Kesintilerle ilgili Dicle Elektrik'ten yapılan yazılı açıklamada, hatları toplanan çiftçilere elektrik verilmeyeceği bildirildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"Dicle Elektrik dağıtım bölgesinde, tarımsal sulama abonelerine uygulanan ve geçmiş yıllarda yüzde 80’lere ulaşan elektrik desteği bu yıl yüzde 55 olarak belirlendi. Çiftçilerin yüzde 55’lik elektrik desteğinin yanında ürün desteği gibi diğer devlet desteklerini alabilmeleri için Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıt olması gerekiyor. Ancak Dicle Elektrik bölgesinde tarımsal sulama abonelerinin birçoğu 700 metreye ulaşan derinlikten su çektikleri ve anormal düzeyde elektrik kullandıklarından, elektriğe para ödememek için ÇKS’ye kayıt yaptırmıyorlar. Bu sebeple kayıt dışı kalan çiftçi hem devlete vergi ödemeyerek milli ekonomiye ciddi biçimde zarar veriyor, hem de anormal düzeyde kullandığı elektriğin bedelini ödemiyor. Çiftçi ürün desteği gibi desteklerin yanında bu yıl yüzde 55 elektrik desteği alıyor. Kayıt dışı kaldığında tüm bu destekleri alamadığı gibi, kaçak elektrik ve ödemediği vergiden dolayı ülke ekonomisine de zarar veriyor. Mardin’de yaşanan durum şirketimiz için sürdürülebilir değildir. Müşterilerinizin yüzde 91’i aldığı malın bedelini yıllardır ödemiyor. Üstelik borç miktarı 1.3 milyar liraya yaklaşmış durumda. Bu sebeple elektriği kesilip hatları toplanan çiftçilere kesinlikle yeniden elektrik verilmeyecek."

DERİK'TE YOL KESİP, ARACA EL KONULDU

Kesinti işlemleri çalışmaları nedeniyle sabah saatlerinde Mardin'in Derik ilçesine giden Dicle Elektrik görevlilerin yolu bir grup tarafından kesildi. Ekipteki görevlilere hakaretler eden ve saldıran kalabalık, şirkete ait araca el koydu. Görevlilerin kaçarak sığındığı jandarma ekipleri, kalabalığa müdahalede bulundu. Jandarmanın müdahalesiyle Dicle Elektrik'in aracı kalabalığın elinden alınırken, ekiplerin çalışmalarını yapmaları için güvenlik önlemleri alındı.

Öte yandan borcu bulunan tarımsal sulama abonelerinin elektriğini kesme işlemi Mardin dışındaki illerde de uygulanmaya başlandığı bildirildi.

DHA

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MardinçiftçiElektrikBorcunu ödemeyen 1453 çiftçinin Elektriği Kesildi
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