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Mardin'de balon turizmi başladı

Mardin'de balon turizmi, düzenlenen törenle başladı. Sıcak hava balonlarının hizmete girmesiyle Mardin'de turist sayısının 5 milyona çıkarılması amaçlanıyor.

Mardin'de balon turizmi başladı

Mardin'de balon turizmi, düzenlenen törenle başladı. Sıcak hava balonlarının hizmete girmesiyle Mardin'de turist sayısının 5 milyona çıkarılması amaçlanıyor.

05 Nisan 2019 Cuma 16:11
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Mardin'de balon turizmi başladı

MARDİN - Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında Mardin'de sıcak hava balonları hizmete girdi. Kapadokya ve Pamukkale'den sonra Mardin'de başlayan balon turizmi için Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Sıcak hava balonlarına Mardinliler ve kentte bulunan turistler yoğun ilgi gösterdi. Uçuşa katılan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, 5 milyon turist hedefi için çalıştıklarını söyledi. Yaman, "Bunun altyapı çalışmalarını yapıyoruz. Valilik olarak kentte balon turizmine izinleri verdik. Bugün startını verdiğimiz uçan balonla da Mardin'i farklı etkinliklerle tanıtmış olacağız. Sloganımız 'Yükseliyoruz Mardin'. Bu, bütün rakamlarımızı yükseltecek bir çalışma. Gelen turist, kazancı, yatırımı ve istihdamı artıracak" dedi.

Kentte gelen turistlerin bu aktiviteden faydalanmalarını isteyen Yaman, huzurun devamı için her türlü önlemi aldıklarını ifade etti.

Sıcak hava balonu hizmeti veren firmanın yetkilisi Ömer Kafkas ise uçuşların hava koşullarının elverdiği sürece yapılacağını kaydederek, "Bizim için çok heyecanlı bir an. Genelde sabah erken saatlerde gerçekleşiyor. Saat sıkıntısı yok. 20 kişi havalanabilir. Bölgede güvenlik algısının güzel olması 3 milyon turizm rakamını yakalattı, hedef 5 milyon. Bunun için önemli bir ivme sağlayacak" diye konuştu.

YOĞUN İLGİ

Mardinliler, tarihi evlerinin ve iş yerlerinin teraslarından balonları ilgiyle izledi. İş yerinin terasından balon uçuşunu izleyen Hakan Kumaç, yeni hizmetin Mardin'in tarihi ve mimari güzelliğine bir güzellik daha kattığını söyledi. İstanbul'dan Mardin'i gezmeye gelen Mehtap Durmaz da gördüğü manzara karşısında çok şaşırdığını ve kentteki ilk balon uçuşuna tanıklık etmenin kendisini sevindirdiğini söyledi. Abdurrahman Ektik de balon turizmi ile artık Mardin'e gelecek turist sayısında büyük artış olacağına inandığını kaydetti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MardinBalon Turizm
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