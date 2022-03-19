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Mardin'de 2 araç çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı

MARDİN'de, 2 hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

19 Mart 2022 Cumartesi 13:50
Mardin'de 2 araç çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı

MARDİN, (DHA)
Kaza, Yeşilli ve Ömerli ilçeleri arasındaki Hop Geçidi'nde, sabah saatlerinde meydana geldi. Yoğun kar yağışı olan bölgede sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen 2 hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlardaki 3 kişi yaşamını yitirirken, 6 kişi de yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma yolda güvenlik önlemi aldı, sağlık ekibi de yaralıları olay yerindeki müdahalenin ardından ambulanslarla Mardin Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kaza yerinde yaşamını yitiren 3 kişinin cenazeleri ise otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarmanın incelemesi sürüyor. (DHA)

DHA

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KazaMardinAraçYaralıölüönce Vatan
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