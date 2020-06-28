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MANİSA ŞEHİDİNİ UĞURLADI

Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen 'Pençe-Kaplan Harekatı'nda teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel'in (26) cenazesi Şırnak Şerafettin Elçi Havaalanı'ndan memleketi Manisa'ya gönderildi.

28 Haziran 2020 Pazar 18:20
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MANİSA ŞEHİDİNİ UĞURLADI

Manisa'nın Akhisar ilçesindeki askeri havalimanına getirilen şehidin cenazesi buradan karayoluyla baba ocağının bulunduğu Ahmetli ilçesinin kırsal Gökkaya Mahallesi'ne götürüldü. Şehit Uzman Onbaşı'nın cenazesi baba evinin önüne geldiğinde gözyaşları sel oldu.

'CANIM EVLADIM BİZİ ERKEN BIRAKIP, GİTTİN'

Anne Fatma Yüksel, oğlunun Türk bayraklı tabutuna sarılıp, "Canım evladım bizi erken bırakıp gittin. Bu çok zamansız oldu. Vatan sağ olsun" diyerek, ağladı. Baba Atalay Yüksel de oğlunun tabutuna sarılıp, gözyaşı döktü. Şehidin sözlüsü Büşra Arslan da tabuta sarılıp ağladı. Helallik alınmasını ardından şehidin cenazesi Gökkaya Mezarlığı'na götürüldü. Burada sosyal mesafe kuralına uyularak düzenlenen askeri cenaze törenine  Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Ahmetli Kaymakam vekili Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Ahmetli Belediye Başkanı AK Partili Ahmet Alkan, Turgutlu Belediye Başkanı CHP'li Çetin Akın,  AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, CHP Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehidin ailesi ve yakınları katıldı. Cenazede, şehidin babası Atalay ile annesi Fatma Yüksel, güçlükle ayakta durabildi. Kılınan namazın ardından Şehit Uzman Onbaşı Recep Yüksel, bir süre askerlerin omzunda taşınıp, toprağa verildi.

10 GÜN ÖNCE İZNE GELMİŞ

Evladını toprağa vermenin acısını yaşayan Atalay Yüksel, "10 gün önce izine gelmişti. 10 gün burada bizimle kaldı. Birliğine döndüğünde operasyona gitmeden önce de telefon açıp, 'Operasyona gideceğiz, telefonum kapalı olabilir. Merak etmeyin dönüşte arayacağım' demişti. Ancak, acı haberi geldi" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PençeKaplan HarekatıOperasyonTerörŞehitOnbaşıRecep YükselManisaAkhisar
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