Manisa Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği ATATÜRK'Ü Anma Programına katıldı

Hasret Dilek Delier

MANİSA

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. Yılı düzenlenen törenle anıldı. Anma törenine katılan Manisa GYD yönetim kurulu başkanı İsmail Aydın ve yönetim kurulu üyeleri duygulu anlar yaşadı.

Manisa Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törende protokol tarafından Milli Egemenlik ve Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. Çelenk sunma töreni sonrası sirenler eşliğinde tüm Manisa halkı cadde ve sokaklarda, evlerinin balkonlarında saygı duruşunda bulundu. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi.

Manisa Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği Yönetim kurulu üyeleri, gazilerle birlikte Atatürk Anıtı önünde günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Manisa GYD Yönetim kurulu başkanı İsmail Aydın, "Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 83. yılında saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz. Unutmadık unutturmayacağız!" Dedi.