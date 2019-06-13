Manisa'da traktör dereye devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 19.30 sıralarında Sarıgöl ilçesine bağlı Beyharmanı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen traktör, Beyharmanı su deposu mevkiinde sürücüsünü direksiyon kontrolünü yitirmesiyle virajı alamayarak dereye devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde traktörde bulunan Mehmet Akkuş'un hayatını kaybettiği, Mehmet Korkmaz'ın ise ağır yaralı olduğu tespit edildi. Mehmet Akkuş'un cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, Mehmet Korkmaz ise ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Korkmaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.