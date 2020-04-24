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Manisa'da iki ailenin silah ve bıçaklı mera kavgası: 4 ölü, 1 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde iki aile arasında, mera kullanımı nedeniyle çıkan kavgada aynı aileden 4 kişi öldü, diğer aileden 1 kişi yaralandı.

24 Nisan 2020 Cuma 15:00
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Manisa'da iki ailenin silah ve bıçaklı mera kavgası: 4 ölü, 1 yaralı

MANİSA - Olay, saat 11.00 sıralarında, Eldelek Mahallesi'nde meydana geldi. Bekir ve Galip Koşucu kardeşler ile Hasan (63) ve Halime Mısırlı (64) ile çocukları Halil İbrahim (40) ve Halil Mısırlı (41) arasında mera kullanımı yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hasan Mısırlı, Bekir Koşucu'yu bıçakla yaraladı. Galip Koşucu ise yanındaki av tüfeğiyle Halime, Hasan, Halil ve Halil İbrahim Mısırlı'yı öldürdü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, hafif yaralanan Bekir Koşucu ile Galip Koşucu kardeşleri, olayda kullanılan av tüfeği ile yakalayarak gözaltına aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ManisaMera Kavgası
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