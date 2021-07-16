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Manisa'da 'demokrasi nöbeti'

MANİSA'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yüzlerce vatandaşın katılımıyla demokrasi nöbeti tutuldu.

16 Temmuz 2021 Cuma 10:19
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Manisa'da 'demokrasi nöbeti'

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde demokrasi nöbeti tutuldu. Cumhuriyet Meydanı'ndaki programa Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, ilçe kaymakamları, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve yüzlerce vatandaş katıldı. Vatandaşlar ilk olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını kurulan sinevizyondan izledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından Şehzadeler Mehter Takımı'nın gösterisi izlendi. Manisalı vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla mehter takımının seslendirdiği marşlara eşlik etti. Kur'an tilaveti ile devam eden program saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla sürdü. Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı veren Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Biz birlik ve beraberliğimizi muhafaza ettiğimiz, değerlerimizi yitirmediğimiz müddetçe, nasıl bin yıldan beridir gelen tüm orduları göğsümüzle karşılayarak, imanımızın gücüyle yendiysek, nasıl 15 Temmuz'da küresel emperyalist güçleri, dünyanın süper güçlerini arkasına alan, milletin ödediği vergilerle alınan uçakları, helikopterleri, tankları, tüfekleri, askeri güçleri arkasına alarak meydana çıkıp da şımarık bir şekilde birkaç saat içerisinde yönetime el koyarız, yatakta basarız, şafakta asarız diyen alçakları, o çelikten paletlerin önüne iman dolu göğüsleri ile yatıp, uçaklara levye atıp, paletleri çöplük ile dolduran bu necip millet, şehitler vererek, gaziler vererek, bedel ödeyerek 15 Temmuz'da, tıpkı Çanakkale'deki gibi bu millet durdurulmaz, Türkiye geçilmez diyerek hainlere haddini bildirdiyse bundan sonra geleceklere de aynı şekilde haddini bildirecektir" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü de konuşmasına şehitlere rahmet dileyerek başladı. Güzgülü, "Kökü dışarıda hainler tarafından 15 Temmuz 2016'da ülkemiz ve Cumhuriyetimiz yeniden karanlığa sürüklenmek istenmiştir. Bu kalkışma bizi biz yapan değerleri elimizden almayı amaçlayan bir girişimdir. Demokrasimize, devlet kurumlarımıza, devlet büyüklerimize, bayrağımıza, ezanımıza, hak ve hürriyetlerimize karşı yürütülen bu alçak girişim milletimizin kahramanca savunmasıyla püskürtüldü. Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözü 15 Temmuz 2016'da bir kez daha vücut bulmuştur. Türk milleti birliğine, beraberliğine, demokrasisine ve Cumhuriyetine kastetmeye çalışanlarına tarih boyunca unutamayacakları bir ders verdi" diye konuştu.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz de "15 Temmuz bölgede bir şey yapılacaksa önce Türk milletinin karar vereceğinin cevabıdır. 15 Temmuz sapık zihniyete bu ülkede yer olmadığının cevabıdır. 15 Temmuz milletimizin Kurtuluş Savaşındaki durumu neyse bugün de duruşunun aynı olduğunu anlatan bir duruştur. 15 Temmuz Çanakkale nasıl geçilemediyse, Türkiye'nin de geçilemez olduğunu dünyaya haykıran bir cevaptır" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan hain saldırılar sinevizyon gösterimiyle bir kez daha hatırlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü15 Temmuz Hain Darbe GirişimiManisaNöbet
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