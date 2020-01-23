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Manisa'da 5.4'lük depremin ardından artçılar sürüyor

Manisa'nın Akhisar ilçesinde dün meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor. Dün saat 16.18'den bugün saat 11.45’e kadar Manisa'nın Akhisar, Kırkağaç ve Yunusemre ilçelerinde toplam 245 sarsıntı yaşandı. 3 kişinin hafif yaralandığı, 1 kişinin de panik atak geçirdiği 5.4 büyüklüğündeki depremde, 5 metruk binanın yıkıldığı, bazı binalarda da çatlaklar oluştuğu bildirildi. Akhisar’da vatandaşlar, evlerine girmeye korkarken, Belediye Başkanı Besim Dutlulu, çadıra ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Manisa'da 5.4'lük depremin ardından artçılar sürüyor

Manisa'nın Akhisar ilçesinde dün meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor. Dün saat 16.18'den bugün saat 11.45’e kadar Manisa'nın Akhisar, Kırkağaç ve Yunusemre ilçelerinde toplam 245 sarsıntı yaşandı. 3 kişinin hafif yaralandığı, 1 kişinin de panik atak geçirdiği 5.4 büyüklüğündeki depremde, 5 metruk binanın yıkıldığı, bazı binalarda da çatlaklar oluştuğu bildirildi. Akhisar’da vatandaşlar, evlerine girmeye korkarken, Belediye Başkanı Besim Dutlulu, çadıra ihtiyaç duyduklarını söyledi.

23 Ocak 2020 Perşembe 12:22
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Manisa'da 5.4'lük depremin ardından artçılar sürüyor

MANİSA - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin (AFAD) verilerine göre, dün saat 16.18'de merkez üssü Manisa'nın Yunusemre ilçesi olan Richter ölçeğine göre 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremin ardından bölgede büyüklükleri 1.0 ile 4.2 olan çok sayıda sarsıntı kaydedildi.

Saatler 22.22'yi gösterdiğinde bu kez bölge 5.4 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Merkez üssü Akhisar ilçesi Musalar köyü olan deprem, yerin 10.35 kilometre derinliğinde meydana geldi. 3 dakika sonra bu kez merkez üssü Manisa'nın Kırkağaç ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

EGE VE MARMARA SALLANDI

Depremler Aydın, İzmir, Denizli, Çanakkale, Balıkesir, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Yalova, İstanbul ve Tekirdağ'ın Marmara Denizi kıyısındaki yerleşim yerlerinde de hissedildi. Paniğe neden olan depremler nedeniyle Manisa'da vatandaşlar sokaklara çıktı. Korkudan evlerine giremeyenler geceyi yaktıkları ateşin başında geçirdi.

4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

5.4 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Akhisar'da Belediye Başkanı Besim Dutlulu, sarsıntı sırasında 3 kişinin balkon ya da pencere gibi yüksek yerden atlamaları sonucu yaralandığını, 1 kişinin ise panik atak sonucu hastaneye kaldırıldığını söyledi. Depremde yaralananlara ayakta müdahale edildiğini belirten Başkan Dutlulu, ilçede ve depremin merkez üssü Musalar köyünde bazı evlerin duvarlarının yıkıldığını ve bazı binalarda da çatlaklar oluştuğunu belirtti. Vatandaşların büyük korku yaşadığını belirten Dutlulu, çadır ihtiyaçları olduğunu söyledi.

METRUK 5 EV YIKILDI

Depremin ardından Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise 5 metruk binanın yıkıldığı, bazı mahallelerde bulunan binalarda da kısmi çatlaklar oluştuğunun tespit edildiği belirtildi. Valiliğin açıklamasında AFAD ekipleri tarafından durum tespit çalışmalarına devam edildiği de vurgulandı.

İKİ KIRSAL MAHALLEYE YARDIM ÇADIRI KURULDU

Manisa’da, dün saat 16.18'den bugün saat 11.45'e kadar en büyüğü 5.4, en küçüğü ise 1.0 büyüklüğünde olan toplam 245 sarsıntı yaşandı. 5.4 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Akhisar’da ise geceyi sokakta geçiren vatandaşlar, soğuk havaya rağmen dışarıda beklemeyi sürdürüyor.

AFAD ve UMKE ekiplerince, belediyenin girişimiyle Kızılay tarafından gönderilen 2 yardım çadırı, Akhisar'ın kırsal Musalar ve Selçikli mahallelerine kuruldu. Ayrıca, mahallelilere Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından mercimek çorbası ve Kızılay tarafından da temel gıdalar dağıtıldı.

DHA

Son Güncelleme: 23.01.2020 04:26
Anahtar Kelimeler:
ArtçılarManisa
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