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Manavgat'ta yanan ağaç gövdelerinden at figürü

ANTALYALI sanatçı Adnan Ceylan, Türkiye'nin en büyük orman yangını olarak kayıtlara geçen Manavgat yangınında zarar gören ağaçlardan elde ettiği odun ve tahta parçalarıyla at figürü yaptı. Ceylan, 'Manavgat' adını verdiği atın 4,5 metre uzunluğunda, 250 kilo ağırlığında, şaha kalkmış aygır görünümünde olduğunu ve doğanın uyanışını temsil ettiğini söyledi.

11 Eylül 2021 Cumartesi 10:11
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Manavgat'ta yanan ağaç gövdelerinden at figürü

Önceki yıllarda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Atıktan Sanata' başlıklı sergiye 6 heykeliyle katılan, iş insanları Rahmi Koç'un evi için kartal, Ali Koç'un ofisine de at heykeli yapan Antalyalı sanatçı Adnan CeylanManavgat yangınını geri dönüşüm sanatıyla birleştirmek için harekete geçti. Yangın sonrası topladığı geride kalan ağaç ve odun parçalarından 4,5 metre uzunluğunda, 250 kilo ağırlığında, şaha kalkmış at figürü yapan Ceylan, yangın sonrası doğanın uyanışını simgelediğini kaydetti. Atın gövdesinde kullanılan ağaç ve dalların yanan ağaçlardan elde edildiğini anlatan Ceylan, figürün İstanbul'da 24 Eylül'de gerçekleştirilecek 'İleri Geri Dönüşüm Heykel Sergisi'nde sergileneceğini aktardı.

Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşayan geri dönüşüm sanatçılarının sergiye farklı heykellerle katılacağını, her sanatçının farklı mesajlar içeren heykelleri olacağına inandığını belirten Ceylan, "Ben 3 heykelle katılıyorum. En önemlisi ise 'Manavgat' adını verdiğim at heykeli. Bu heykelin satışından elde edilecek gelirin bir kısmını da orada evi zarar görmüş, gerçekten yardıma muhtaç birine vermeyi planlıyorum. Ben sanatımla yaşanmış bu büyük faciaya dokunmak için çalışıyorum. Bu çalışmamı sosyal medyada gören Antalyalı sanatseverler de bana destek olmak istedi. Her biri işin bir ucundan tuttu. Tam bir ekip ruhuyla çalışıp at heykelini şahlandırdık" dedi.

At heykelinin yapımına Türkiye'nin birçok ilinden gönüllü sanatseverlerin destek verdiğini anlatan Adnan Ceylan, şarkıcı Ege'nin de bir gününü ayırarak, katkı koyduğunu belirtti. Ceylan, "Ege, sanatsever bir arkadaşımız. İstanbul'dan gelerek diğer gönüllüler gibi bizlere yardımcı oldu. Oldukça eğlenceli bir gün geçirdik" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ManavgatAğaçAtFigürAdnan Ceylan
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