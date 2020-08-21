Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Sultangazi'de silahlı saldırı
Son Dakika
Sultangazi'de silahlı saldırı
Bitcoin yeniden 12,000 dolar sınırında
Son Dakika
Bitcoin yeniden 12,000 dolar sınırında
Ankara'da nefes kesen kovalamaca: 5 gözaltı
Son Dakika
Ankara'da nefes kesen kovalamaca: 5...
Gaziosmanpaşa'da inşaatta toprak kayması
Son Dakika
Gaziosmanpaşa'da inşaatta toprak kayması
Kuşadası'nda 42 kaçak göçmen kurtarıldı
Son Dakika
Kuşadası'nda 42 kaçak göçmen kurtarıldı
İş fırsatları için hemen tıkla!

Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü etkinliklerine pandemi kısıtlaması

TÜRKLERE'e Anadolu’nun kapılarını açan 1071 Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü nedeniyle kutlama töreninin düzenleneceği alanlarda çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Geçen yıl 100 bin kişi ile kutlanılan Malazgirt Zaferi töreninde düzenlenen birçok etkinlik, bu yıl Covid-19 salgını nedeniyle iptal edildi.

21 Ağustos 2020 Cuma 10:09
0 Okunma
Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü etkinliklerine pandemi kısıtlaması

Sultan Alparslan'ın Bizans ordusuna karşı kazandığı Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yılı nedeniyle yapılacak kutlamalar için hazırlıklar sürüyor. Malazgirt Zaferi töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleşecek. Geçen yıl yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı törene bu yıl koronavirüs nedeniyle 2071 kişi katılacak. Pandemi nedeniyle ayrıca törende yapılacak birçok etkinlik de iptal edildi. Her yıl Okçular Vakfı'nca düzenlenen; okçuluk muharebe oyunu, menzil okçuluğu müsabakaları, ok atma talim alanları, at biniciliği, yağlı güreş müsabakaları, atletizm koşuları, cirit oyunları ve konser bu yıl yapılamayacak.

'1071 MALAZGİRT' FİLMİ GENÇLERE İZLETİLECEK

Malazgirt Zaferi'ni beyazperdeye taşıyan 'Malazgirt 1071' filminin galası, 25 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. 26 Ağustos etkinlikleri kapsamında yapılacak olan tek etkinlik; 25 Ağustos'ta '1071 Malazgirt' filmi, Külliye’de yapılacak gösterimle eşzamanlı olarak Malazgirt’te de seyirciyle buluşacak.

Muş'un Malazgirt ilçesinde yapımı süren Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda 3'üncü etap çalışmalarında sona gelindi. 70 bin metrekarelik alana kurulan milli parkın turizmi canlandırması hedefleniyor. Projenin turizm açısından ilçenin kaderini değiştireceğini söyleyen ve çalışmalar hakkında bilgi veren Milli Park Saha Koordinatörü Ziraat Mühendisi Felat Şengal, "Parkta şu an 400 kişi ve birçok iş makinesi ile yoğun çalışmalarımız devam ediyor. Burada üçüncü etap çalışmaları olarak peyzaj projelerini düzenledik. Yeni bir idari bina ve idari binanın üst kısmında yer alan 8 tane misafir odası yaptık. İbadethane olarak da bir cami ve iç dekorasyonu yapıldı. Aynı bina içerisinde duşa kabinler 30 kişinin aynı anda abdest alacağı abdesthane ve lavabo kuruldu" diye konuştu

TÜM KÖR NOKTALAR AYDINLATILDI

Sosyal tesislerin içinde, basketbol sahası, tenis kortları, yürüme bandı, oturma alanları ve çocukların oynayabilecekleri ve eğlenebilecekleri, trombonlar, salıncaklar, kaydıraklar olacak şekilde oyun alanları yaptıklarını kaydeden Şengal, "Peyzaj ve mesire alanları var. Millet kıraathanemiz var. Kıraathanenin önünde piknik yapabilecekleri doğa ile iç içe bir yeşil alan oluşturuldu. Alan büyük bir alan ortalama 2 milyar 80 bin karelik bir alandan bahsediyoruz. Bu alan içerisinde namazgah, Sayın Cumhurbaşkanımızın halka hitabet edebileceği bir alan, protokol binası, helikopter pistleri, bütün alanı sulayabilecek 2 ayrı su deposu yapılarak sulama sistemlerinin altyapısı tamamlandı. Binlerce ağaç dikildi ve böylelikle 160 bin metrekarede ağaçlandırma ve çimlendirme çalışması yapıldı. Bütün alan kör nokta bırakılmaksızın aydınlatıldı. Alanın tamamına yüz tanıma ve tarama sistemli güvenlik kameraları yerleştirildi. Güvelik kamerası ortalama 25 kilometre uzaklıktaki bir aracın plakasını okuyabilecek özellikte" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Malazgirt Zaferi949uncu YılKutlamaEtkinlik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Erzincan’da kaza: 2 ölü, 4 yaralı
Erzincan’da kaza: 2 ölü, 4 yaralı
2 günlük bebeği, sokağa terk ettiler
2 günlük bebeği, sokağa terk ettiler
Tarihi köprüde defineci tahribatı
Tarihi köprüde defineci tahribatı
Meyil Obruk Gölü, pembeye büründü
Meyil Obruk Gölü, pembeye büründü
Türkiye'nin kuş üzümü Gülnar'dan
Türkiye'nin kuş üzümü Gülnar'dan
Ankara'da nefes kesen kovalamaca: 5 gözaltı
Ankara'da nefes kesen kovalamaca: 5 gözaltı
Otomobilden havaya ateş açan maganda yakalandı
Otomobilden havaya ateş açan maganda yakalandı
Polisin dur ihtarına uymayıp kaçan sürücü: 'Cinayet mi işledik, ehliyetimiz yok diye kaçtık'
Polisin dur ihtarına uymayıp kaçan sürücü: 'Cinayet mi işledik, ehliyetimiz yok diye kaçtık'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı