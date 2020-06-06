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Malatyalılar, deprem çadırlarına döndü

Malatya'nın Pütürge ilçesi Çayköy Mahallesi'nde vatandaşlar, dün akşam meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından, ocak ayında Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem sonrası kendileri için kurulan çadırlara geri dönerek burada yaşamaya başladı.

06 Haziran 2020 Cumartesi 12:45
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Malatyalılar, deprem çadırlarına döndü

MALATYAPütürge ilçesine bağlı Çayköy Mahallesi'nde dün saat 21.06'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde Çayköy ve çevre köylerdeki 20 evde hasar oluştu. Çayköy Mahallesi'ndeki vatandaşlardan bazıları normal hayatına devam ederken, bazıları ise 24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğünde deprem sonrası kendileri için kurulan çadırlara geri döndü.

Çadırlarda kalanlar, deprem sırasında korku dolu anlar yaşadıklarını, evlerinde büyük ve derin çatlaklar oluştuğunu söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaPütürgeDeprem
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