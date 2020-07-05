Malatya'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Erenli mevkisinde meydana geldi. Abdulvasi Çiçek (45) yönetimindeki 41 PC 152 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak, takla atıp, yol kenarındaki su tahliye kanalına devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan M.A.E., Sultan Ercan (28), Hediye Sezer (43), Erdem Ercan (34) ile Ramazan Biçimli (17) yaralandı. Sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye getirilen minik M.A.E., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.