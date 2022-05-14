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Malatya'da hafif ticari araç devrildi: 2'si bebek 3 ölü, 3 yaralı

MALATYA'da, şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü Şehmuz Er (29) ile oğlu (1) ve yakınının kızı Z.T. (1) hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

14 Mayıs 2022 Cumartesi 10:46
Malatya'da hafif ticari araç devrildi: 2'si bebek 3 ölü, 3 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde, Kale ilçesi Malatya- Elazığ kara yolunda meydana geldi. Şehmuz Er yönetimindeki 14 ABM 338 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, sürücü Şehmuz Er ile oğlu E.Er ve yakınının kızı Z.T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta bulunan sürücünün eşi Günay Er (20) ve bacanağı Erdal Tuaç (39) ile onun eşi Melekşah Tuaç (38) ise yaralandı. Yaralılar, itfaiyeciler tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılarak, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 2'si bebek 3 kişinin cansız bedeni de kaza yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaKaleMalatya Elazığ Kara YoluKazaTrafikkazası
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