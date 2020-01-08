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Malatya'da çeşitli suçlara karışan 16 kişiye gözaltı

Malatya'da, Yeşilyurt ile Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlü ekiplerince yapılan uygulamalarda, çeşitli suçlara karışan 16 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da çeşitli suçlara karışan 16 kişiye gözaltı

Malatya'da, Yeşilyurt ile Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlü ekiplerince yapılan uygulamalarda, çeşitli suçlara karışan 16 kişi gözaltına alındı.

08 Ocak 2020 Çarşamba 13:36
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Malatya'da çeşitli suçlara karışan 16 kişiye gözaltı

MALATYA - Yeşilyurt ile Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentte 24 saat içinde, cadde ve sokaklarda halkın huzur ve güveninin temini ile kamu düzeninin sağlanması amacıyla 'şok' uygulaması gerçekleştirdi. Ekipler, uygulamalarda 6 bin 126 kişinin GBT sorgusunu yaptı. Ekiplerin şüphe üzerine durdurduğu araçlarda yaptıkları aramalarda; 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı, bir miktar uyuşturucu madde, 6 kesici alet, tarihi eser olarak değerlendirilen 24 sikke ve 1 ok ucu ile 4 dedektör ele geçirdi. Olaylara karışan 10 kişi, gözaltına alındı.

Ekipler, ayrıca 'kasten yaralama', 'tehdit- hakaret' suçlarından kesinleşmiş 68 yıl 10 ay hapis cezası ile 375 bin lira adli para cezası bulunan ve cezaevi firarisi olan 1 hükümlüyü yakaladı. Hükümlü, cezaevine konuldu. Bankada sahte çek kullanmak isteyen 2 kişi, silahla yaralama olayına karışan 1 kişi, silahlı kavgaya karışan 2 kişi ve araçtan hırsızlık olayına karışan 1 kişi de yakalanarak, gözaltına alındı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaGözaltıçeşitli Suçlar
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