Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Mahkeme: Alıcıyı, galerici bilgilendirmeli
Mahkeme: Alıcıyı, galerici bilgilendirmeli
İzmir'de terör operasyonu: 13 gözaltı
İzmir'de terör operasyonu: 13 gözaltı
Karaciğerini bağışlayıp kardeşini yaşattı
Karaciğerini bağışlayıp kardeşini yaşattı
Suriye altınına dikkat!
Suriye altınına dikkat!
SİLİVRİ'DE TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ
SİLİVRİ'DE TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ
İş fırsatları için hemen tıkla!

Mahkeme: Alıcıyı, galerici bilgilendirmeli

İZMİR'de, galericinin 'hasarsız' sözüne güvenerek, ekspertiz raporu almadan ikinci el otomobil satın alan B.Ö., araç hasarlı çıkınca mahkemeye başvurdu.

23 Haziran 2020 Salı 09:12
0 Okunma
Mahkeme: Alıcıyı, galerici bilgilendirmeli

Mahkeme, satışı yapan galericinin, alıcıya otomobilin hasarıyla ilgili bilgi vermesi gerektiğini, satıcının tüketiciye karşı dürüst olması gerektiğine, alıcının tüketici olması nedeniyle herhangi bir eksper kaydı ya da tramere götürme zorunluluğunun bulunmadığını, böyle bir kanun maddesinin olmadığını belirterek, B.Ö.'nün zararının karşılanmasına karar verdi.

İzmir'de yaşayan B.Ö. adlı kadın, bir galeride, 325 bin liraya satışa sunulan ikinci el otomobile alıcı oldu. Galerici, otomobilin hasarsız olduğunu söyledi. Kadın da ekspertiz raporu almadan aracı satın aldı. 14 ay sonra otomobili satmak istedi. Alıcı yaptırdığı ekspertiz incelemesi sonunda, B.Ö.'ye aracın 45 bin TL'ye mal olacak hasarı olduğunu bildirdi.

B.Ö. de avukatı Alperen Cihan Çetinkaya aracılığıyla İzmir Sulh Hukuk Mahkemesi’ne tespit ve tazminat davası açtı. Mahkeme, B.Ö.'yü haklı bulup, galericinin satışı yaparken araçla ilgili bilgilendirme yapması gerektiğini belirterek, zararın karşılamasına karar verdi.

EMSAL NİTELİĞİNDE KARAR

Avukat Alperen Cihan Çetinkaya, "Müvekkilimiz 2019 yılında galeriden ikinci el bir araç beğeniyor. Aracı alırken galericiyle yaptığı sohbette otomobilin herhangi bir hasar kaydının olup olmadığını soruyor. Galerici ise olmadığını belirtiyor. Müvekkilim güven esasına göre hayat süren birisi. 'Ben bunu ekspere götürmeyeceğim. Sözünüze güveniyorum. Eğer bu şartlar altındaysa ben bu aracı alıyorum' diyor. Lüks otomobili 325 bin liraya alıp, kullanıyor. Aradan 9-10 ay geçtikten sonra birisiyle anlaşarak, aracı satmaya karar veriyor. Yeni satın alacak kişi aracı ekspere göstermek istiyor. Yapılan kontrolde ön kaput daha önceden değiştirildiği, araçta boya olduğu ortaya çıkıyor. Daha sonra müvekkilimiz bize ulaştı. Bunun üzerine Sulh Hukuk Mahkemesine tespit davası açtık. Bu tespit davasında aracın 325 bin değerindeki aracın aslında 280 bin lira olduğu anlaşıldı. Bunu daha sonra tüketici mahkemesine taşıdık’’ dedi.

Mahkemenin, galericinin 45 bin lira tazminat ödemesine hükmettiğini belirten Çetinkaya, şunları söyledi:

‘’Mahkeme, satıcının tüketiciye karşı dürüst olması gerektiğine, alıcının tüketici olması nedeniyle herhangi bir eksper kaydı ya da tramere götürme zorunluluğunun bulunmadığını, böyle bir kanun maddesinin olmadığını belirtti. Bunun devamında müvekkilimiz lehine karar verdi. Ve 45 bin lira tazminata hükmetti. Bunun emsal niteliği şöyle; Bu işi tamamen ticaret olarak yapan kişilerle tüketiciler arasında yapılan satışlarda emsal niteliği bulunuyor."

GALERİCİLER AYIPLI MALIN SÖYLENMESİNİ İSTEDİ

Mahkemenin verdiği kararı değerlendiren galerici Mustafa Söylemez (35) de "Ekspertiz yaptırmadan aracını alan bir müşteri yarın bir sorunla karşılaşırsa, müşteri haklıdır. Esnaf, malın bir ayıbı varsa gizlememeli, mutlaka belirtmeli. Ayıplı malı gizleyen esnaf, daimi iş yapamaz. Düzgün esnaf daha çok iş yapar" dedi.

Galerici Semih Karlık (20) da "Esnaf böyle bir durumda haksızdır. Çünkü söylemek zorunda bir sorun varsa. Müşteri de baktırmalı araca" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmirGaleriMahkemeOtomobilAlıcıSatıcıEkspertizTramer
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vahşi balık türleri Akdeniz'in karakterini değiştirdi
Vahşi balık türleri Akdeniz'in karakterini değiştirdi
İzmir'de terör operasyonu: 13 gözaltı
İzmir'de terör operasyonu: 13 gözaltı
2 bin yıllık 'korsan şehri', keşfedilmeyi bekliyor
2 bin yıllık 'korsan şehri', keşfedilmeyi bekliyor
Suriye altınına dikkat!
Suriye altınına dikkat!
Domaniç'i yine dolu ve sel vurdu
Domaniç'i yine dolu ve sel vurdu
Niğde'de hayvan çiftliği deposunda yangın
Niğde'de hayvan çiftliği deposunda yangın
Kütahya'daki saldırıyla ilgili 5 tutuklama
Kütahya'daki saldırıyla ilgili 5 tutuklama
Organize suç örgütüne operasyon
Organize suç örgütüne operasyon
Dilovası’nda fabrika yangını
Dilovası’nda fabrika yangını

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı