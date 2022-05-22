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Maden ocağında Trabzonspor’un şampiyonluğunu kutladılar

ZONGULDAK’ta özel bir ocakta çalışan maden işçileri, yerin yaklaşık 100 metre altında Trabzonspor’un şampiyonluğunu kutladı. 17 yıldır maden işçisi olarak çalışan Tolga Kuku (38) ise “Bize yerin altı da Trabzon” dedi.

22 Mayıs 2022 Pazar 16:57
Maden ocağında Trabzonspor’un şampiyonluğunu kutladılar

İnağzı Mahallesi’nde bulunan özel bir ocaktaki maden işçileri, Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonu şampiyonu Trabzonspor için yerin yaklaşık 100 metre altında çektikleri video ile sosyal medyada gündem oldu. İşçiler, videoda çalan marşlar eşliğinde eğlenip, şarkılar söyledi. 

Trabzonspor’un 38 yıl aradan sonra gelen şampiyonluğunun, ülkeye mutluluk ve heyecan getirdiğini söyleyen maden işçisi Tolga Kuku, “Şampiyonluk hedefimiz vardı. 1 ay içinde maddi manevi çok yıprandık. Bu süreçte Trabzon’a 3 kere gidip geldik sırf Trabzonspor’un şampiyonluk yolunda katkımız olsun diye. Bu başarıda emeği geçen herkese yerin yüzlerce metre altından teşekkür ediyorum” dedi.

Trabzonspor’un şampiyonluğundan daha çok şampiyonluk kutlamalarının ses getirdiğini ifade eden Kuku ,"Trabzonspor şampiyonluğu havada, karada, denizde, stadyumda ve meydanlarda da kutlandı. İmkanlarımız doğrultusunda bizlerde katılmaya çalıştık. Yemek molasında Fenerbahçeli bir arkadaş bize ‘hani size her yer Trabzon’du, yerin altında niye kutlamadınız?’ dedi. Biz de Trabzonsporlu ve Trabzonsporlu hisseden emekçi kardeşlerimizle yerin altında da kutladık. Bize her yer Trabzon. Bize yerin altı da Trabzon” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ZonguldakMadenMadenciMaden OcağıTrabzonspor
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