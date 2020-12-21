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Londra'dan gelen yolculara PCR testi

21 Aralık 2020 Pazartesi 07:55
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Londra'dan gelen yolculara PCR testi

KORONAVİRÜSÜN İngiltere kaynaklı mutasyon riski üzerine gece saatlerinde Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Londra'dan İstanbul'a gelen yolculara PCR testi yapıldı. Adres ve iletişim bilgileri alınan yolcular evlerinde karantinada kalacak. 

Koronavirüsün mutasyona uğramasıyla İngiltere'de bulaş hızının artması nedeniyle İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye yapılan uçuş seferleri geçici durdurma kararı alındı. Karar üzerine bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca "İngiltere kaynaklı mutasyon riski üzerine alınan tedbirler kapsamında halen yolda olan uçuşlar için tüm yolculara test yapılacak ve karantina kuralları uygulanacaktır. Tedbirler tam koordinasyonla yürütülmektedir" uyarısında bulundu. 

125 YOLCUYA PCR TESTİ YAPILDI

Bakan Koca'nın açıklaması üzerine Türk Hava Yolları'na ait uçakla Londra'dan İstanbul'a gelen aralarında kabin ekiplerinin de bulunduğu 125 yolcu İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs tedbirleri uygulandı. Sağlık ekipleri tarafından uçakta iletişim ve adres bilgileri alınan yolcular daha sonra havalimanı içerisinde bulunan PCR testi alanına götürüldü. Burada yolcuların boğaz ve burnundan sürüntüler alındı. Londra'dan İstanbul'a gelen yolcuların evlerinde karantina altında olacakları ve filyasyon ekipleri tarafından takip altında tutulacakları öğrenildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İngiltereTürkiyeTHYUçuşUçakKoronavirüsPandemiPcrTestYolcu
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