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Liseliler, öğretmenleriyle çöp topladı

Van'daki Atatürk Anadolu Lisesi'nin öğrenci ve öğretmenleri, okullarından başlayıp, bisikletle 16 kilometre yol giderek, çevre temizliğine dikkat çekmek için çöp topladı.

Liseliler, öğretmenleriyle çöp topladı

Van'daki Atatürk Anadolu Lisesi'nin öğrenci ve öğretmenleri, okullarından başlayıp, bisikletle 16 kilometre yol giderek, çevre temizliğine dikkat çekmek için çöp topladı.

07 Ekim 2019 Pazartesi 11:33
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Liseliler, öğretmenleriyle çöp topladı

VAN - Merkez İpekyolu ilçesinde bulunan ve 1400 öğrencisi olan Van Atatürk Anadolu Lisesi'nin müdürü Nevzat Taşdemir, 120 öğrenci ve 4 öğretmenle hafta sonu etkinlik başlattı. Etkinlik kapsamında okullarından bisikletle yola çıkan öğrenci ve öğretmenler, İskele Caddesi, İskele Sahili ve Van Kalesi civarında temizlik çalışması yaptı. Ellerine eldiven takan öğrenciler, çevre temizliği yaparken, bir yandan da bisiklet kullanmanın çevreye olan faydalarına dikkat çekti. 

Toplanıp, poşetlenen çöpler ise belediye ekiplerince kamyonlara yüklenerek, çöplük alana götürüldü. Okul müdürü Taşdemir, çok güzel bir sosyal sorumluluk projesine imza attıklarını belirtti. Amaçlarının hem bölge sakinlerini hem de öğrencileri çevreye karşı bilinçlendirmek olduğunu kaydeden Taşdemir, "Bu etkinliğimizde öğrencilerimizle çevre temizliği yaptık. Aynı zamanda bisiklet sürmenin olumlu yönlerini, birlik olmayı, faydalı bireyler olmayı onlara anlatmaya çalıştık. Bu etkinliğimizde sadece öğrenciler değil çevreden bizi gören vatandaşlar da olumlu etkilendi. Bizim de bu etkinlikteki amacımız, her kesime çevreye karşı daha duyarlı olma mesajı vermekti" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Liselilerçöp ToplamaAtatürk Anadolu Lisesi
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