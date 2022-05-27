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Laf dalaşı bıçaklı kavgaya döndü: 1 ölü

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, laf dalaşı nedeniyle iki kişi arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya döndü. Olayda ağır yaralanan Aytaç Özgön(35) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay sonrası şüpheli Sinan D.(22) ise polis ekipleri tarafından yakalandı. 

27 Mayıs 2022 Cuma 09:44
Laf dalaşı bıçaklı kavgaya döndü: 1 ölü

Olay, saat 23.30 sıralarında Çiçek Mahallesi Gazi Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, evli ve 2 çocuk babası Aytaç Özgön ile Sinan D. arasında laf dalaşı nedeniyle tartışma çıktı. Gerginliğin artması sonucu Sinan D., Aytaç Özgön'ü vücudunun birçok yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Özgön'ü ambulansa alarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan Özgün, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özgön'ün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, cinayet şüphelisi Sinan D. kısa süre içerisinde suç aleti ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan Sinan D., sağlık kontrolünün ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmirBayraklıKavgaCinayetGazi MeydanıÇiçek Mahallesi
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