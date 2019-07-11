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Kuzey Ege sahillerinde fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde yağışla birlikte etkili olan fırtına ve sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, iş yerlerinin tenteleri ile şemsiyeleri uçtu.

Kuzey Ege sahillerinde fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde yağışla birlikte etkili olan fırtına ve sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, iş yerlerinin tenteleri ile şemsiyeleri uçtu.

11 Temmuz 2019 Perşembe 08:51
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Kuzey Ege sahillerinde fırtına hayatı olumsuz etkiledi

BALIKESİR

Kuzey Ege sahillerinde saat 01.30'dan sonra yağışla birlikte kuvvetli fırtına etkili oldu. Başta Ayvalık ilçesi olmak üzere, Burhaniye'nin Ören Mahallesi ile Edremit'in Akçay, Güre ve Altınoluk sahillerindeki işletmeler, fırtınadan olumsuz etkilendi. Denize cephesi olan iş yerlerinin vitrin camlarının kırıldığı fırtınada ağaçlar yerinden söküldü, sahil bölgesindeki bazı işletmelerin tenteleri, şemsiye ve şezlongları uçtu.

Ayvalık Meteoroloji İstasyonu’nun karşısında bulunan marinada ağaçlar devrilirken, Altınova ve Sahilkent mahallelerinde de park halindeki otomobillerin üzerine ağaçlar devrildi. İş yerlerinde hasarın meydana geldiği fırtınada, enerji nakil hatlarındaki tellerin kopması sonucu Altınova, Akçay ve Altınoluk'ta elektrik kesintileri yaşandı. Bazı tekneler zarar görürken, Ayvalık SSK Sitesi sahilindeki mendireklerde mahsur kalan 5 kişi, fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından yüzerek kıyıya çıkabildi.

Belediye ekipleri, fırtınanın neden olduğu hasarı belirlemek için bölgede çalışma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BalıkesirEdremitKörfezFırtınaAğaç
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