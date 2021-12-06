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Kuzenini tabancayla yaralayıp, evini ateşe verdi

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde S.B., tartıştığı amcasının oğlu Y.B.'yi tabanca ile yaraladıktan sonra evini ateşe verip kaçtı.

06 Aralık 2021 Pazartesi 09:12
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Kuzenini tabancayla yaralayıp, evini ateşe verdi

Olay, akşam saatlerinde Balışeyh ilçesine bağlı Işıklar Köyünde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öğrenilen amca çocukları S.B. ile Y.B. tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.B., yanında bulunan tabancasını çıkartarak Y.B.'ye ateş etti. Daha sonra Y.B.'nin evini ateşe veren S.B., olay yerinden kaçtı.

Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Elinden yaralanan Y.B. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında ev kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri, kaçan S.B'nin bulunması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KIRIKKALEBalışeyhEvYangınYARALAMASilah
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