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Kuyucak Kaymakamı otomobilinde ölü bulundu

Aydın'ın Kuyucak İlçe Kaymakamı Yılmaz Kurt, Didim'in Akbük Mahallesi'nde, otomobilinde ölü bulundu. Kaymakam Kurt'un, yapılan ilk incelemede başına dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdiği öğrenildi.

03 Nisan 2021 Cumartesi 09:50
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Kuyucak Kaymakamı otomobilinde ölü bulundu

Olay, saat 21.00 sıralarında Akbük Mahallesi sahil kenarında kayalık bölgede meydana geldi. 17 Eylül 2018 yılından bu yana Kuyucak Kaymakamı olarak görev yapan ve evli 2 çocuk babası Yılmaz Kurt, iddiaya göre dün mesai saati bitiminde Kaymakamlıktan ayrılırken personelle helalleşti.

Kurt’un eve gitmemesi üzerine durumdan şüphelenen yakınları, telefonla da ulaşamayınca jandarma ve polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Kaymakam Kurt'un telefon sinyalinden Didim Akbük Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Bölgeye gelen ekiplerin yaptığı incelemede, Kaymakam Kurt otomobilin içerisinde, elinde tabanca ile başından vurulmuş halde bulundu.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

AYDIN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Aydın'ın Kuyucak İlçe Kaymakamı Yılmaz Kurt'un Didim'in Akbük Mahallesi'nde, otomobilinde ölü bulunmasının ardından Aydın Valiliği'nden açıklama yapıldı. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kuyucak kaymakamımız Yılmaz Kurt Didim ilçesi Akbük Mahallesi sahilinde 02.04 2021 günü saat 21.45 sıralarında ölü olarak bulunmuştur. Kaymakamımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Konu ile ilgili soruşturma devam etmektedir."

CENAZESİ HASTANE MORGUNA KALDIRILDI

Kaymakam Kurt'un cenazesi, savcının incelemesinin ardından Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un, Kuyucak ilçesine giderek Kaymakam Yılmaz Kurt'un eşine taziye ziyaretinde bulunduğu öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AydınKuyucakKaymakamVefatIntihar
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