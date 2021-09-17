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Kütahya’da öğrenci servisine TIR çarptı: 5 yaralı

KÜTAHYA’da kırmızı ışıkta geçen öğrenci servis minibüsüne TIR çarptı. Kazada 3’ü öğrenci 5 kişi yaralandı.

17 Eylül 2021 Cuma 10:01
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Kütahya’da öğrenci servisine TIR çarptı: 5 yaralı

Kaza, saat 08.15 sıralarında Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu Zafertepe kavşağında meydana geldi. İsmail Cinkılıç idaresindeki 43 KJ 804 plakalı TIR, kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen Yasin Arslan’ın kullandığı 43 S 0352 plakalı öğrenci servis minibüsüne çarptı. Kazada minibüsün sürücüsü Arslan’ın yanı sıra hostes ve 3 öğrenci yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KütahyaöğrenciServisTIRKazaTrafik Kazası
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