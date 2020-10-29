Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1127
ALTIN
499.272
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7685
EURO
9.6937
Bilim Kurulu üyesinden 'Aspirin' açıklaması!
Bilim Kurulu üyesinden 'Aspirin' açıklaması!
Cumhuriyet Bayramı'nı Ay-yıldızlı bayrak açarak kutladılar
Cumhuriyet Bayramı'nı Ay-yıldızlı bayrak açarak...
FIBA’da forma giyen işitme engelli Çağla dünya tarihine geçti
FIBA’da forma giyen işitme engelli...
Trabzonspor, kötü gidişata son vermek istiyor
Trabzonspor, kötü gidişata son vermek...
İngiltere'den aşı açıklaması!
İngiltere'den aşı açıklaması!
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kütahya’da karantinaya alınan mahalle giriş-çıkışlara kapatıldı

KÜTAHYA’nın merkez İnköy Mahallesi'nde, artan koronavirüs vakalarının ardından alınan karantina uygulaması gece yarısı itibariyle başlatıldı. Jandarma ekipleri, mahalleye giriş ve çıkışları bariyerlerle kapattı.

29 Ekim 2020 Perşembe 09:08
6 Okunma
Kütahya’da karantinaya alınan mahalle giriş-çıkışlara kapatıldı

Kütahya’nın İnköy Mahallesi’nde koronavirüs vaka sayılarının artmasının ardından İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Ali Çelik başkanlığında toplanarak 14 günlük karantina kararı aldı. Kurul kararında, “Covid-19 pozitif vakalardaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağı, alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla 14 gün süre ile Kütahya Merkez İlçe İnköy mahallesinde karantina uygulamasının başlatılmasına, karantina sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının ve başka haneleri ziyaret etmelerinin yasaklanmasına karar verilmiştir” denildi.

Karantina kararının gece yarısından itibaren başlamasıyla Kütahya Jandarma Komutanlığı ekipleri, mahalleye giriş yapılan yolları demir bariyerlerle kapattı. İnköy Mahallesi’nde ihtiyaçların Valilik koordinesindeki Vefa Sosyal Destek Grupları’nca karşılanacağını belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kütahyaİnköy MahallesiKarantinaKoronavirüsPandemi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Otoyolda 9 aracın karıştığı zincirleme kaza: 10 yaralı
Otoyolda 9 aracın karıştığı zincirleme kaza: 10 yaralı
Amacımız, vaka sayılarının geri dönüşünü sağlamak
Amacımız, vaka sayılarının geri dönüşünü sağlamak
Koronavirüslü kişinin tükürdüğü 9 yaşındaki çocuk: Bildiği halde tükürdü
Koronavirüslü kişinin tükürdüğü 9 yaşındaki çocuk: Bildiği halde tükürdü
Tefecilikle suçlanan galerici kardeşler: Asıl mağdur biziz
Tefecilikle suçlanan galerici kardeşler: Asıl mağdur biziz
TIR'ın dorsesinde 210 kaçak göçmen yakalandı
TIR'ın dorsesinde 210 kaçak göçmen yakalandı
Kapadokya'da balonlar, Türk bayrakları ile havalandı
Kapadokya'da balonlar, Türk bayrakları ile havalandı
Çifte cinayet sanığının yakınlarından, 'Zehra ve Korhan yaşıyor' iddiası
Çifte cinayet sanığının yakınlarından, 'Zehra ve Korhan yaşıyor' iddiası
10 pişmaniye firması fabrika kurmak için birleşti
10 pişmaniye firması fabrika kurmak için birleşti
Fabrika sahibi silahlı kavgada öldü
Fabrika sahibi silahlı kavgada öldü

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma