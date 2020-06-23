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Kütahya'daki saldırıyla ilgili 5 tutuklama

KÜTAHYA’nın Gediz ilçesinde, İsmail Yiğiter’in öldürüldüğü, eşi ve kızının da yaralandığı silahlı saldırı ile ilgili soruşturmada yakalanan 5 kişi tutuklandı.

23 Haziran 2020 Salı 08:56
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Kütahya'daki saldırıyla ilgili 5 tutuklama

İsmail Yiğiter, önceki gün 43 LG 339 plakalı otomobili ile seyir halinde olduğu sırada, Yenikent beldesi çıkışında silahlı saldırıya uğradı. İsmail Yiğiter olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilde bulunan eşi Hatice (39) ve kızı Hamide Yiğiter (19) yaralandı. Saldırganlar hızla olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Gediz Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Tedaviye alınan yaralılardan Hamide Yiğiter'in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, silahlı saldırıyı Yiğiter ile aralarında husumet bulunan O.M., İ.M., R.G., E.M. ve B.G. yaptığı tespit edildi. Harekete geçen jandarma şüphelileri yakaladı. Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı’nda yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen O.M., İ.M., R.G., E.M. ve B.G. tutuklandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KütahyaSaldırıCinayetTutuklamaPolis
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