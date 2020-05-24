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Kütahya'da zirai don zarara neden oldu

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, gece yarısı yaşanan zirai don, patates, kavun, karpuz, salatalık, kabak, üzüm bağları ve ceviz ağaçlarında zarara yol açtı.

24 Mayıs 2020 Pazar 15:21
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Kütahya'da zirai don zarara neden oldu

KÜTAHYA - Hisarcık ilçesinde, gece yarısı hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi nedeniyle zirai don meydana geldi. Bazı üreticileri, sebze fidelerinin üzerlerini pet şişeler ile kapatarak, önlem almaya çalıştı.

Bu mevsimde ilçede don olayının daha önce hiç yaşanmadığını söyleyen Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çalışkan, "Çiftçilerimize Ziraat Odası ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bir gün öncesi, 23-25 Mayıs tarihleri arasında gece ve sabah saatlerinde hafif zirai don riski bulunduğu uyarısında bulunuldu. Nitekim dün gece sıcaklığın aniden sıfırın altına düşmesinden dolayı bazı mevkilerdeki ekili arazilerde meydana gelen don olayı sonrası özellikle patates, kavun, karpuz, salatalık, kabak, üzüm bağları ve ceviz ağaçlarında zarar meydana geldi. İlçemizin tamamında don olayı yaşanmadığı için belirli mevkilerde özellikle sebze fideleri, üzüm bağları ve ceviz ağaçları zarar gördü" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KütahyaZirai DonZarar
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