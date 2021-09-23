Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1416.31
ALTIN
492.71
DOLAR
8.6532
STERLİN
11.8549
EURO
10.1649
Temizlik ve Güvenlik Görevlisi Alınacak 
Temizlik ve Güvenlik Görevlisi...
Nişantaşı Üniversitesi 101 akademik personel alacak
Nişantaşı Üniversitesi 101 akademik...
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 17 personel alacak
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri...
6 adet bilet gişesi kiraya veriliyor 
6 adet bilet gişesi kiraya...
Biruni Üniversitesi 48 Öğretim Üyesi alıyor
Biruni Üniversitesi 48 Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kuşadası'nda Milletler Geçişi korteji

Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından Kuşadası Belediyesi'nin desteğiyle bu yıl Aydın ve İzmir'de düzenlenen FIM Mototour of Nations Turkey devam ediyor.

23 Eylül 2021 Perşembe 10:58
8 Okunma
Kuşadası'nda Milletler Geçişi korteji

Organizasyonun 2'nci gününde, "Milletler Geçişi" adıyla motosiklet korteji gerçekleştirildi. Renkli görüntülere sahne olan kortej, Kuşadası'nın İzmir girişinden başlayarak İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda sona erdi. Spor turizminin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla Dünya Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından Türkiye'ye verilen Mototour of Nations Turkey bütün hızıyla sürüyor. Kuşadası Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl Aydın ve İzmir'de gerçekleştirilen organizasyona 10 ülkeden 120 motosiklet  sürücüsü katılıyor.

Mototour of Nations Turkey'in 2'nci gününde Milletler Geçişi adı verilen motosiklet korteji düzenlendi. Renkli görüntülere sahne olan kortejde ellerinde ülkelerinin bayraklarını tutan motosikletliler, İzmir yönünden Kuşadası'na giriş yaptı. Kortej, Hülya Koçyiğit Bulvarı ve Atatürk Bulvarı güzergahını takip eden motosiklet sürücülerinin İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'na varmasıyla sona erdi. Sürücüler, meydanda Kuşadası'nın eşsiz deniz manzarasına karşı fotoğrafı çektirdikten sonra, Erik Dalı oynadı. Balkon ve pencerelerine çıkan Kuşadalılar da alkışlarla tempo tutup motosikletlilere eşlik etti.

"ÜLKEMİZİN TANITIMINA KATKI SAĞLIYOR"

Milletler Geçişi kortejinden sonra bir açıklama yapan Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, "Öncelikle bizleri Kuşadası'nda misafir eden Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel'e çok teşekkür ederim. Daha önce bu organizasyon Portekiz, Monako, İtalya, Ürdün ve Tunus'ta düzenlendi. Etkinlik, ülkemizin ve Kuşadası'nın tanıtımına büyük katkı sağlıyor. İlk gün Kuşadası, Pamucak, Gümüldür, Seferihisar, Sığacık, Urla ve Torbalı hattında gerçekleştirdiğimiz tur muhteşem geçti. Organizasyon her açıdan mükemmel ilerliyor" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KuşadasıMilletler GeçişiTürkiye Motosiklet Federasyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AK Parti Edirne İl Başkan Yardımcısı Mercan, hayatını kaybetti
AK Parti Edirne İl Başkan Yardımcısı Mercan, hayatını kaybetti
Pazar günü susuz kalan Ardahan'da su boru hattı parçalanmış
Pazar günü susuz kalan Ardahan'da su boru hattı parçalanmış
Bakan Soylu: Yüksekova'da 566 kilo eroin ele geçirildi
Bakan Soylu: Yüksekova'da 566 kilo eroin ele geçirildi
Bursa'da 300 polisle asayiş uygulaması
Bursa'da 300 polisle asayiş uygulaması
Adana ve İstanbul'da DEAŞ'ın Yamaçlı grubuna operasyon
Adana ve İstanbul'da DEAŞ'ın Yamaçlı grubuna operasyon
Karabük'te otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı
Karabük'te otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı
Ankara'da zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Ankara'da zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Ümitcan'ın kanında uyuşturucu çıktı
Ümitcan'ın kanında uyuşturucu çıktı
200 milyon liralık vurgunla suçlanan fabrika sahibi tutuklandı
200 milyon liralık vurgunla suçlanan fabrika sahibi tutuklandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma