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Kuşadası'nda Kurban Bayramı yoğunluğu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, pandemi sonrasında önlemlerini alarak kapılarını açan otellere, bayram tatili için yerli turistlerin ilgisi yoğun oldu.

29 Temmuz 2020 Çarşamba 14:49
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Kuşadası'nda Kurban Bayramı yoğunluğu

AYDIN  - Koronavirüs salgını nedeniyle hijyen önlemlerini artırıp, ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan Kuşadası'ndaki otellere, Kurban Bayramı tatili için yerli turistlerin ilgisi arttı. Kentte, 'Güvenli Turizm Sertifikası' ile hizmet veren otellerdeki doluluk oranı yüzde 70'lere ulaştı. Bu durum ise pandemi nedeniyle zor günler geçiren turizmciler tarafından sevinçle karşılandı. Başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir ve Bursa'da yaşayan yerli misafirlerin, bayram tatili için Kuşadası’nı tercih ettiği belirtildi.

Kurban Bayramı boyunca Kuşadası'ndaki otellerde yer bulmanın zor olacağını belirten TÜRSAB Aydın BTK üyesi Fahrettin Çiçek, "Bayramda ilçemizdeki otellerde yüzde 70 ile 80 oranında doluluk bekliyoruz. Turistik işletmelerimize yerli turistin bu derece ilgi göstermesi bizleri çok memnun etti. Kuşadası gibi ekonomisi büyük ölçüde turizme dayanan kentlerdeki turistik işletmeler, koronavirüs salgını nedeniyle çok zor bir süreçten geçiyor. Böyle günlerde talebin artması sektöre bir nebze de olsa nefes aldırıyor" dedi.

Kentteki butik ve 5 yıldızlı otellerde Covid-19 salgını nedeniyle gerekli olan bütün hijyen önlemlerinin alındığını söyleyen Çiçek, turistik tesislerdeki havuz, plaj, restoran, lobi ve resepsiyon gibi ortak kullanım alanlarının Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın belirlediği kurallar doğrultusunda yeniden düzenlendiğini ifade etti.

Çiçek, "Çalışan personelde kontrollü turizm dönemiyle ilgili eğitimden geçirildi. Yerli misafirlerimiz Kurban Bayramı tatili için Kuşadası'na gönül rahatlığıyla gelebilir" diye konuştu.

‘İLGİDEN MEMNUNUZ’

Kuşadası'ndaki 5 yıldızlı bir otelin Genel Müdürlüğünü yapan Mehmet Tozoğlu ise Kurban Bayramı’na sayılı günler kala tatilcilerin otellere gösterdiği ilgiden memnun olduklarını ifade etti. Özellikle İstanbul başta olmak üzere Ankara ve İzmir'den çok yoğun bir talep aldıklarını belirten Tozoğlu, "Şu an otelimizdeki doluluk oranı yüzde 80'e çıkmış durumda. Bayramın başlamasıyla birlikte tam kapasiteye çıkacağımızı düşünüyorum. Tatil yapmak isteyen herkesi Kurban Bayramı'nda Kuşadası'nda bekliyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KuşadasıKurban BayramıYoğunlukAydın
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