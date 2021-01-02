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Kuryeleri koruyan motosiklet kabini üretti 

DÜZCE'de demir doğrama ustası Seyfettin Gülaçtı, paket servis yapan motosikletli kuryelerin işlerinin artması üzerine, motosikletler için kabin üretmeye başladı. Gülaçtı, kabin sayesinde motosikletli kuryelerin yağmur ve rüzgardan etkilenmediğini söyledi.

02 Ocak 2021 Cumartesi 09:31
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Kuryeleri koruyan motosiklet kabini üretti 

Düzce Aziziye Mahallesi’nde bulunan sanayi sitesinde demir doğrama ustası olarak çalışan Seyfettin Gülaçtı’nın koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamalarda işleri durma noktasına geldi. Demir kapı, korkuluğu ve bahçe süslemeleriyle ilgili demir malzemeler yapan Gülaçtı, siparişler azalınca kendisine yeni bir gelir kapısı açmak için harekete geçti. Seyfettin Gülaçtı koronavirüs döneminde yiyecek alanında paket servisin mecbur tutulmasını fırsat bilerek, özellikle paket servis yapan motosikletli kuryelerin yağmur ve rüzgardan etkilenmemesi için kabin üreterek motosikletlere monte etti. Gülaçtı’nın işleri bir anda açıldı ve günde 3-4 kabin yapmaya başladı.

Çalışması hakkında bilgi veren Gülaçtı, "Demir doğrama işleri yapıyorum. Şu an bizim iş kapılarımız kapalı. Herkes geçim derdine düştü. Kapı, pencere gibi işler yaptırmıyorlar. Kendimize yeni bir iş kapısı açmak istedik. Motosikletli kurye arkadaşlarımız yağmurda, rüzgarda motosikletleri ile gidip geliyorlar. Bir arkadaşımızın motosikletinin üstünü kapattık ve tente yaptık. Çok beğenildi. Şu anda buna talepler arttı. Bize yeni bir iş kapısı açılmış oldu. Günde 3-4 tane bu şekilde motosiklet yapıyoruz. Herkes birbirinden gördü ve yaptırmaya başladı. Kendimize bu şekilde bir geçim kaynağı yarattık. Allah'a şükür olsun işlerimiz iyi" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DüzceMotosikletKabinKURYE
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