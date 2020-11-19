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Kurtuluş gününde uyarılara rağmen sosyal mesafeyi hiçe saydılar

Edirne'nin Keşan ilçesinde, düşman işgalinden kurtuluşun 98'inci yıl dönümü kutlamalarında, halk oyunları gösterisini izlemek isteyenler, tüm uyarılara rağmen sosyal mesafe kuralını ihlal etti.

19 Kasım 2020 Perşembe 12:43
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Kurtuluş gününde uyarılara rağmen sosyal mesafeyi hiçe saydılar

EDİRNEKeşan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nun günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından halk oyunları ekibi, gösteri yaptı. Gösteriyi yakından izlemek isteyenler ise polis ve zabıta ekiplerinin tüm uyarılarına rağmen sosyal mesafeyi hiçe saydı. Tören sonunda Keşan'daki resmi kurum ve kuruluşların araçlarıyla geçiş yapıldı. Bazı araçlardan halka, şeker ve araç kokusu dağıtıldı. Şeker ve araç kokusu almak isteyenler, birbiriyle yarıştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kurtuluş GünüEdirneKeşan
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