KURŞUNLU ÇİLEĞİNİN HASADI BAŞLADI..

BURSA

MUSTAFA YILDIZ

Kurşunlu Mahallesinde tarlada üreticileri ziyaret edip hasat döneminin hayırlı olmasını dileyen Belediye Başkanı Alper Taban, “Kurşunlu’da artık neredeyse herkesin geçim kaynağı çilek. Yaklaşık 10 bin dekarda, toplamda da 35 bin ton çilek üretimi gerçekleşiyor. Herkesi çilek şehrine davet ediyorum” dedi.

İnegöl’ün tarımsal değerlerinden biri olan ve kırmızı elmas olarak nitelendirilen çileğin hasadı başladı. Kurşunlu Mahallesinde tarlada üreticileri ziyaret edip hasat döneminin hayırlı olmasını dileyen Belediye Başkanı Alper Taban, “Kurşunlu’da artık neredeyse herkesin geçim kaynağı çilek. Yaklaşık 10 bin dekarda, toplamda da 35 bin ton çilek üretimi gerçekleşiyor. Herkesi çilek şehrine davet ediyorum” dedi. Kurşunlu Mahallesinde üretimi yapılan ve bölgenin en büyük geçim kaynaklarından biri haline gelen çilekte hasat heyecanı başladı. Mayıs ayıyla birlikte tarlalardan sofralara gelmeye başlayan kırmızı elmastan, üretici bu yıl da umutlu. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, bugün beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve beraberindeki parti yöneticileriyle birlikte çilek tarlasını ziyaret etti. Çiftçilere kolaylıklar dileyen ve hasat sezonunun hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Taban, çilek toplayarak hasada katkı sağladı.

KURŞUNLU ÇİLEĞİ ADINI HER GEÇEN GÜN DAHA FAZLA DUYURUYOR. Burada bir açıklama da yapan Başkan Alper Taban, Bugün Kurşunlu Mahallemizde, çilek şehrindeyiz. Burada çok kıymetli çiftçilerimizin katkısıyla çok güzel bir noktaya doğru ilerliyoruz. Özellikle aroması ve lezzetiyle İnegöl Kurşunlu Çileği giderek isminden daha fazla söz ettirmeye devam ediyor. Bu noktada biliyorsunuz burada geçmişte İnegöl Belediyesi marifetiyle yapılan bir ürün toplama merkezimiz var. Bu merkezde Mayıs ayında başlayıp Aralık ayına kadar devam eden, pek çoğu da serasız ortamda toprakta yetiştirilen bu güzel çilekleri vatandaşlarımız tedarik ediyor. Çiftçilerimiz bunu pazarlara sunuyor dedi.

10 BİN DEKAR ALANDA 35 BİN TON ÜRETİM. Gelinen noktanın çok kıymetli olduğunu ifade eden Başkan Taban, “Tabi sanayisiyle güçlü bir şehiriz ama bununla beraber de yapılan yatırımların, alın terinin, çiftçimizin gayretinin neticesinde tarımsal ürünlerde de güzel bir ilerleme kaydediyoruz. Kurşunlu’da da artık neredeyse herkesin geçim kaynağı çilek üretimi. Yaklaşık 10 bin dekarda, toplamda da 35 bin ton çilek üretimi burada gerçekleşiyor. Bunu iki türlü de değerlendirmek lazım. Yetiştirene de değer katması lazım, alacak olan insanların da bunu alabileceği fiyatta elde ediyor olması lazım. 2019, 2020 ve bu yıl üzerinden buna baktığımızda Allah’a hamdolsun insanların bu noktada memnun olduğunu görüyorum. Daha da bereketli olsun inşallah diye konuştu.

HERKESİ ÇİLEK ŞEHRİNE DAVET EDİYORUM.

Başkan Taban, İnegöl Belediyesi’nin de bu noktada kırsala yapılması gereken her yatırımı, dokunuşu yapmaya devam ettiğini belirterek; “En başta Üreten Çiftçiler Kooperatifimizi kurduk. Soğuk hava depomuzu oluşturduk. Ürünlerimizi de daha markalaştırarak doğru ve nitelikli pazarlara sunmak istiyoruz. Bursa halinde de bir dükkan kiralayarak çiftçilerimizin ürünlerini burada direk satabilmesine imkan oluşturduk. Bu imkanları daha da arttırmak istiyoruz. İnşallah daha da güzel günler hem şehrimizi hem kurşunlumuzu beklediğini ifade edebilirim. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Herkesi bu vesileyle çilek şehrine davet ediyorum dedi.