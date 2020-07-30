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Kurbanlıklar randevu sistemiyle kesilecek

Adana'da, Kurban Bayramı arifesinde hayvan pazarında kurbanlık satışları hız kazandı. Veteriner Hekim Evren Sonyürek, yeni getirilen randevulu kesim sistemi ile kesim yerlerinde bayramın ilk günü yaşanan yoğunluğun önüne geçileceğini söyledi.

30 Temmuz 2020 Perşembe 10:33
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Kurbanlıklar randevu sistemiyle kesilecek

ADANA - Adana'da, kent merkezinin birçok noktasında kurulan kurbanlık pazarlarında satışa başlayan besiciler, koronavirüs salgını sonrası gelen ilk Kurban Bayramı'ndaki değişikliklere ayak uydurmaya çalışıyor. Pazarlarda ateş ölçümü, dezenfektan gibi tedbirler uygulanmaya başlanırken, kurban kesimi sisteminde de değişikliğe gidildi. Veteriner Hekim Evren Sonyürek, önceki bayramlardan farklı olarak kurban kesiminde randevulu sisteme geçildiğini ve kurbanlık hayvanlarını kestirecek vatandaşların randevularını bir an önce ilgili belediyelerden alması gerektiğini söyledi.

'SATIŞTA RANDEVU YOK'

Randevulu sistemin özellikle sosyal mesafe kuralı ihlalinin önüne geçeceğini dile getiren Sonyürek, koronavirüs salgının bulaşıcı riskinin en aza indirilmesi için atılan önemli bir adım olduğunun altını çizdi. Önceki bayramlarda yaşanan kesim kuyruklarının ve kalabalıkların bu bayram olmayacağını vurgulayan Sonyürek, "Randevusunu alan kurban kesimini rahatlıkla yapabilecektir. Kurban satışında randevu yok. Sadece kesim için bu sistem geldi. Tabi sadece kesim anında değil, kurbanlık pazarında geçirdiğimiz her dakikada maske takmaya, sosyal mesafeye ve az temasa dikkat etmeliyiz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaKurban KesimiRandevu Sistemi
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