'Kurbağa adamlar' 20 santimetrelik buzu kırıp, suya daldı

Konya Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesi'nde 5 yıl önce kurulan Su Altı Grup Amirliği'ndeki 6 dalgıç polis memuru, başta Konya olmak üzere Niğde, Aksaray, Nevşehir, Afyonkarahisar ve Kayseri'de arama kurtarma çalışmalarına katılıyor. Her an, bir operasyona katılmak için hazır olan 'kurbağa adamlar' her türlü iklim koşulunda da daha iyi görev yapabilmek amacıyla sürekli farklı bölgelerde dalıp arama eğitimi alıyor.

BUZ KÜTLESİ TESTEREYLE KESİLDİ

Gölde, denizde ve nehirde boğulma olaylarının yanı sıra delil de arayan dalgıç polisler, hava sıcaklığının eksi 10 dereceyi göstermesine rağmen donan Altınapa Barajı'nda eğitim dalışı yaptı. Özel dalgıç kıyafetlerini giyen 'kurbağa adamlar', önce 30 metre buz kütlesinin üzerinde yürüdü, ardından dalış yapacağı bölgeyi belirleyip testereyle yaklaşık 20 santimetre kalındığındaki buzu kesti. 2 dalgıç polis, halatla bağlanıp suya girdi ve 2 polis memuru da tedbir amaçlı buz kütlelerinin üzerinde bekledi. Dalış yapan kurbağa adamlar, yaklaşık 20 dakika su altında kalıp arama eğitimi gerçekleştirdi.

'EĞİTİMLER HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR'

Su Altı Grup Amiri Hakan Özdemir, eğitimlerin hem vücut direnci hem de personelin can güvenliğini korumak amacıyla önemli olduğunu belirtti. Bu nedenle her türlü iklim koşullarına hazır olmak için sürekli eğitim dalışları gerçekleştirdiklerini belirten Özdemir, ''Eğitim dalışlarımız ve yaptığımız kara sporları bizim için çok önemli. Bunun nedeni ise yapacağımız görevi seçemiyoruz. Bir gün akarsuda, bazen ise karlı buzlu suda görev alıyoruz. Bunun için sürekli olarak antrenman yapmamız gerekiyor. Bu eğitim dalışımızdaki amacımız ise hem kendi personelimizin can güvenliğini koruyabilmek, hem de daha iyi performans sergileyebilmektir'' diye konuştu.

'81 İLDE GÖREVE HAZIRIZ'

Konya başta olmak üzere sorumluluk bölgeleri olan Niğde, Aksaray, Nevşehir, Afyonkarahisar ve Kayseri'deki arama kurtarma çalışmalarına katıldıklarını ifade eden Özdemir, "Sorumluluk alanımız 6 il. Ancak Türkiye'nin herhangi bir yerinde ihtiyaç halinde daire başkanlığımız koordinesinde görev yapıyoruz. Daha önce İzmir'deki tsunamide, Kastamonu ve Sinop'ta yaşanan selde görev aldık. Ardından Tunceli'de bir kayıp kardeşimiz için çalıştık. Daire başkanlığımız koordinesinde yine ülkemizin her noktasında 81 ilde görev yapmaya hazırız'' dedi.