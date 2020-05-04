Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Kilosu 16 bin TL olan arı sütüne koronavirüs ilgisi
Kilosu 16 bin TL olan...
Denizlerde biyoçeşitlilik ve balık miktarı artacak
Denizlerde biyoçeşitlilik ve balık miktarı...
Çay hasadına formül aranıyor
Çay hasadına formül aranıyor
Bakan Soylu'dan, 'rehavete kapılmayalım' uyarısı
Bakan Soylu'dan, 'rehavete kapılmayalım' uyarısı
Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kumluca Hali'nde kısıtlama sonrası araç kuyruğu

ANTALYA'nın Kumluca ilçesindeki toptancı halinde, 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sebze ve meyve getiren üreticiler, uzun araç kuyrukları oluşturdu.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 10:28
0 Okunma
Kumluca Hali'nde kısıtlama sonrası araç kuyruğu

Türkiye'nin en önemli yaş sebze ve meyve üretim merkezlerinden Kumluca'da, seralarında ve bahçelerinde çalışan üreticiler topladıkları ürünleri bugün sabaha karşı toptancı haline getirdi. 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kapalı olan hale üreticiler akın edince girişte uzun araç kuyrukları oluştu. Sera üreticileri, saat 04.00'te hal girişine gelmeye başladı. Toptancı halinin açılış saati olan 06.00'ya kadar bekleme kuyruğu, kilometrelerce uzadı.

Hal kapısının açılmasıyla aynı anda sebze yüklü tüm araçlarla içeri girilmeye başlandı. Yoğunluk beklendiği için önceden tedbirler alındı. Tedbirler sayesinde sebze yüklü araçlar, herhangi bir sıkıntı yaşanmadan komisyoncu ve tüccarlar tarafından paketleme bölümlerine sevk edildi.

Üreticilerden biri, "Havalar ısındı. Artık üretim de arttı. Bu yüzden toptancı halinde yığılmalar yaşanıyor. Buraya saat 04.00'te gelip sıraya geçiyoruz" dedi.

Kumluca Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Ahmet Kaya da "Havaların ısınmasıyla tüm sebze çeşitlerinde artış var. Tonajlar arttı. Beklediğimiz bir yoğunluk var. Bir de 3 günlük kısıtlamanın ardından Kumluca toptancı halimizde beklediğimiz bir yoğunluk yaşanıyor. Ama bu yoğunluğa rağmen sevkiyatta hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Ürünler iç ve dış piyasaya gidiyor" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaKumlucaSebzeMeyveHal
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzmir'deki çekirgelerin Güneydoğu'dan geldiği açıklaması tartışma yarattı
İzmir'deki çekirgelerin Güneydoğu'dan geldiği açıklaması tartışma yarattı
Van'da ele geçirilen 10 ton inci kefali tekrar suya bırakıldı
Van'da ele geçirilen 10 ton inci kefali tekrar suya bırakıldı
Çay hasadına formül aranıyor
Çay hasadına formül aranıyor
Patara'daki Neron Deniz Feneri, 1968 yıl sonra ışık verecek
Patara'daki Neron Deniz Feneri, 1968 yıl sonra ışık verecek
Cinayet ihbarı yapılan evden Hint keneviri çıktı
Cinayet ihbarı yapılan evden Hint keneviri çıktı
İzmir'e, Burkina Faso’dan 122 Türk vatandaşı getirildi
İzmir'e, Burkina Faso’dan 122 Türk vatandaşı getirildi
Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem
Dr Fauci, ifade verecek
Dr Fauci, ifade verecek
Piknikçilerin önü alınamayınca yol kayalarla kapatıldı
Piknikçilerin önü alınamayınca yol kayalarla kapatıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı