Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1507
ALTIN
449.514
DOLAR
7.2703
STERLİN
9.8969
EURO
8.9427
7 Adet Arsanın Satışı Yapılacak 
7 Adet Arsanın Satışı...
Ar-Ge Personeli Alınacak
Ar-Ge Personeli Alınacak
22 sözleşmeli personel alınacak
22 sözleşmeli personel alınacak
Millî Savunma Bakanlığı 55 personel alacak
Millî Savunma Bakanlığı 55...
Kat karşılığı inşaat yapım işi ihale edilecek
Kat karşılığı inşaat yapım...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kumar baskınında 8 kişiye toplam 84 bin lira ceza

BURSA’da polis ekiplerince 'Bursa Eski Boksörler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne düzenlenen baskınında, aralarında eski milli boksör Vahdettin İ.'nin de bulunduğu 8 kişi yakalandı.

07 Ocak 2021 Perşembe 09:02
8 Okunma
Kumar baskınında 8 kişiye toplam 84 bin lira ceza

Baskında bir kişi gizlendiği mutfakta yakalanırken, bazı kişilerin uyuyor numarası yaparak ceza yemekten kurtulmaya çalışması dikkat çekti. Koronavirüs önlemlerini ihlal eden 8 kişi ile kumar oynandığı belirlenen derneğe toplam 84 bin TL cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, merkez Yıldırım ilçesi Kurtoğlu Mahallesi Gökdere Bulvarı’nda bulunan 'Bursa Eski Boksörler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde, kumar oynatıldığı ihbarını aldı. Saat 02.30 sıralarında harekete geçen ekipler, derneğin bulunduğu adrese gitti. Dernek binasını ablukaya alan ekipler, bir süre fiziki takip yaptıktan sonra derneğe baskın düzenledi.

UYUMA NUMARASI TUTMADI

Baskında şüphelilerden biri mutfakta gizlendiği yerde yakalanırken, bazı şüphelilerin ceza yememek için uyuyor numarası yapması da dikkat çekti. 1’i kadın 8 kişinin olduğu dernekte yapılan aramada, çok sayıda iskambil kağıdı bulundu. Eski milli boksör Vahdettin İ.'nin (52) de aralarında bulunduğu, Yılmaz U. (55), Mustafa Ç. (64), Oktay K. (38), Murat O. (44), Mehmet B. (62), Taner A. (42) ve Meliha Ö.'ye (39), sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150’şer lira ve kumar oynadıkları için 2 bin 350'şer lira olmak üzere toplam 44 bin TL ceza yazıldı. Kumar oynatılan derneğe ise 40 bin TL cezai işlem uygulandı.

Anahtar Kelimeler:
CezaBaskınPolisKumarBursa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rektör Kılavuz: "İş dünyasından sanayi doktora programı'na büyük destek var"
Rektör Kılavuz: "İş dünyasından sanayi doktora programı'na büyük destek var"
Kapıkule'de, Bulgar turistler uzun araç kuyruğu oluşturdu
Kapıkule'de, Bulgar turistler uzun araç kuyruğu oluşturdu
Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem
Devrilen motosikletin sürücüsü öldü, üzerinden 'sahte polis kimliği' çıktı
Devrilen motosikletin sürücüsü öldü, üzerinden 'sahte polis kimliği' çıktı
Edirne'de canlı hayvan pazarı yeniden açıldı
Edirne'de canlı hayvan pazarı yeniden açıldı
Yıldırım'da atık yağlar suya dönüşecek
Yıldırım'da atık yağlar suya dönüşecek
İznik Belediyesi 3 ay daha kira almayacak
İznik Belediyesi 3 ay daha kira almayacak
Pandemide karton bardak kullanımı arttı
Pandemide karton bardak kullanımı arttı
227 yıllık camideki restorasyonda Osmanlı duvar motifleri ortaya çıktı
227 yıllık camideki restorasyonda Osmanlı duvar motifleri ortaya çıktı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma