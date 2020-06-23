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Kula'da 'maske' denetimi; 22 kişiye 19 bin 800 lira ceza

Manisa'nın Kula ilçesinde, dün yapılan 'maske' denetiminde, maske takmayan ve hijyen kurallarına uymayan 22 kişiye toplam 19 bin 800 liralık para cezası kesildi.

23 Haziran 2020 Salı 12:09
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Kula'da 'maske' denetimi; 22 kişiye 19 bin 800 lira ceza

MANİSA - 96 günden beri koronavirüs vakasına rastlanılmayan Kula'da, son 10 gün içinde 11 kişinin testinin pozitif çıkması nedeniyle alarma geçildi. Dün gece Kula'daki ilk pozitif vaka olarak tedaviye alınan ve entübe durumda tedavisine devam edilen hastanın da yaşamını yitirmesinin ardından İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, tedbirleri artırdı. Bunun üzerine denetimler sıklaştırıldı. İlçedeki işlek cadde ve pazar yerinde dün 'maske' ve 'hijyen' denetimi yapıldı. Kula Kaymakamı Kemal Duru'nun da katıldığı denetimde, cadde ve pazar yerinde sorumsuz davranan, maskelerini takmayan ve hijyen kurallarına uymayanlara ceza kesildi. Gün boyu yapılan denetimlerde, kurallara uymayan 22 kişiye toplam 19 bin 8000 liralık idari para cezası yazıldı. Denetimlerin bundan sonra da artarak, devam edeceği bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KulaManisaMaske DenetimiCeza
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