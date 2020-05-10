Küçükkuyu semt pazarında 'sabit tavan fiyat' uygulaması

Küçükkuyu Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçede cuma günleri kurulan belde pazarında 'sabit tavan fiyat' uygulaması başlattı. Uygulamada pazar yerinde satılacak ürünlerin en üst fiyatını belirleyen belediye ekipleri, pazar esnafına bir gün önceden fiyat tarifesini gönderiyor. Ürünleri belirlenen üst fiyattan yükseğe sattığı belirlenen pazarcılara ise 392 TL cezai işlem uygulanıyor.

'BİZİM BELİRLEDİĞİMİZ MAKSİMUM FİYATIN ÜSTÜNE SATIŞ YAPMIYORLAR'

Sabit tavan fiyat uygulamasıyla fırsatçılığın önüne geçtiklerini söyleyen Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan, "Koronavirüsün yayılma sürecinden sonra devletimizin almış olduğu tedbirler kapsamında pazar yerimizde sadece gıda malzemelerinin satışıyla alakalı bir düzenleme geldi. Bizler de belediye olarak sadece gıda pazarının kurulması noktasında verilen talimatlar doğrultusunda çalışmalara başladık. Sadece ilçemizde faaliyet gösteren pazar esnafı burada satış yapmakta. İlk hafta pazardaki ürünlerin fahiş fiyatlar ile satıldığını vatandaşlarımızdan gelen tepkiler ve gözlemlerimiz neticesinde tespit ettik. Bir sonraki hafta şöyle bir uygulamaya başladık. Bizim pazarımız cuma günleri kurulan bir pazar. Perşembe günü pazar esnafının alışveriş yaptığı Edremit Hali’nin yetkilileriyle görüştük. Burada halden alınan ürünlerin fiyatlarını en düşük ve en yüksek olarak öğrendik. Bu fiyatlara ortalama bir kar marjı koyduk, yüzde 20- 25 civarında. Bir fiyat listesi tespit ettik. Pazar esnafımızı çağırdık, dedik ki; 'arkadaşlar gerek ülkemiz, gerek beldemiz zor günlerden geçiyor. Zaten ekonomik sıkıntı içerisindeyiz. Bu noktada hepimiz taşın altına elimizi koyalım. Tüketicimize, hemşehrilerimize en kaliteli ürünleri verebileceğimiz en makul fiyatta verelim. Bir fiyat tarifesi oluşturduk. Her perşembe günü, kar marjlarını ekleyerek oluşturduğumuz whatsapp grubundan bu fiyat tarifesini pazarcılarımıza gönderiyoruz ve bu fiyatın üstüne çıkılmamasını istiyoruz. Sağ olsun esnaf arkadaşlar da bu zor günlerde bizle beraber hareket ediyor. Bizim belirlediğimiz maksimum fiyatın üstüne satış yapmıyorlar. Altına satış yaparlarsa da tüketicinin lehine oluyor ve ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi.

'UYGULAMA PAZAR AKIŞ HIZINI ARTIRDI'

Pazar yerinde gerçekleştirilen sabit tavan fiyat uygulamasının başka bir fayda daha sağladığını kaydeden Başkan Cengiz Balkan, "Bu uygulamamız bence, tüketicimizin alım gücünü biraz daha rahatlatmanın yanı sıra pazarda hızlı alışverişin önünü de açtı. Şöyle ki, tüketicimiz pazardaki tüm tezgahlarda bir ürünün maksimum fiyatını biliyor. Tüketicilerimiz tek tek hangi tezgahta daha uygun fiyatta ürün bulurum noktasına bakmadan pazarını hızlı bir şekilde yapıyor. Hemşehrilerimiz istediği tezgahtan ürününü sosyal mesafeye uygun bir şekilde kısa sürede alıp, pazar yeri alanını terk ediyor. Bu şekilde de pazar yerinde bulunduğu süre azalıyor" diye konuştu.