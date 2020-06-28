KRİTİK İSİM YAKALANDI!

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, tarihi On Gözlü Köprüsü yakınlarında 10 Ağustos 2016'da PKK'lı teröristlerin bomba yüklü araçla polisi hedef alan, aynı aileden 5 sivilin öldüğü ve 9'u polis çok sayıda sivilin yaralandığı saldırının faili PKK'lı terörist M.E. noterde işlem yaptığı sırada yakalandı.