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KRİTİK İSİM YAKALANDI!

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, tarihi On Gözlü Köprüsü yakınlarında 10 Ağustos 2016'da PKK'lı teröristlerin bomba yüklü araçla polisi hedef alan, aynı aileden 5 sivilin öldüğü ve 9'u polis çok sayıda sivilin yaralandığı saldırının faili PKK'lı terörist M.E. noterde işlem yaptığı sırada yakalandı.

28 Haziran 2020 Pazar 08:53
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KRİTİK İSİM YAKALANDI!

Sur ilçesindeki tarihi On Gözlü Köprü girişinde 10 Ağustos 2016 günü park edilmiş bomba yüklü aracın, çevik kuvvet polisine ait servis aracının geçişi sırasında patlatılması sonucu aynı aileden 5 sivilin hayatını kaybettiği, 9'u polis, çok sayıda sivilin yaralandığı olayın faili PKK'lı terörist M.E. yakalandı.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu, PKK'lı terörist M.E., Diyarbakır 3'üncü Noterde işlem yaparken gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan terörist M.E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırSurPKKTerörTerörist
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