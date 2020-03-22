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Köy muhtarından 14 günlük karantina tedbiri

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesine bağlı Yukarışehirören Köyünde, koronavirüs önlemleri kapsamında muhtarlık tarafından alınan kararla köye dışarıdan gelen misafirler için 14 günlük karantina uygulaması başlatıldı.

22 Mart 2020 Pazar 08:29
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Köy muhtarından 14 günlük karantina tedbiri

Taşköprü ilçesine bağlı Yukarışehirören Köyü Muhtarı Satılmış Göksu, Türkiye'de de ölümlere yolaçan koronavirüs ile ilgili tedbirler kapsamında köye dışarıdan gelen misafirler için 14 günlük karantina uygulaması başlattı. Karantina ile ilgili köy girişine bilgilendirme mesajı içeren pankart asıldı. Muhtar Göksu, koronavirüs ile ilgili alınan önlemler kapsamında evlerden çıkılmaması konusunda yapılan uyarıların ardından şehirlerde zyaşayan birçok kişinin köy ve yaylalara geldiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Köyümüz kış mevsiminde 15 hane ancak baharın yüzünü göstermesiyle birlikte kışı büyük şehirlerde geçiren köylülerimiz şu günlerde dönüş yapıyor. Dünyada hızla etkisini artıran Kovid-19 virüsü geçtiğimiz hafta ülkemizde de görülmeye başladı. Bunun üzerine devletimiz birçok tedbir uygulaması başlattı. Bende köy muhtarı olarak köyümüze büyükşehirden yazı geçirmek için gelen bütün köy sakinlerimize 14 gün boyunca kendilerini evlerinde izole etmelerini rica ediyorum. Bu süre zarfında ihtiyaç duydukları her konuda muhtarlık olarak bizzat ben yardımcı olacağım süreci hep birlikte tedbirlere riayet ederek atlatacağız."

DHA

Anahtar Kelimeler:
KastamonuTaşköprüKöyMuhtarKoronavirüsTedbirKarantina
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