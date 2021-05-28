Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1419
ALTIN
523.610
DOLAR
8.5644
STERLİN
12.0654
EURO
10.4211
40 Akademik personel alınacak
40 Akademik personel alınacak
Yapım onarım karşılığında kiraya verilecek
Yapım onarım karşılığında kiraya...
36 dükkanın ihale usulüyle satışı yapılacak
36 dükkanın ihale usulüyle...
12 adet dubleks tatil evi satılıyor
12 adet dubleks tatil...
Akademik personel alımı yapılacak
Akademik personel alımı yapılacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

KORTLARDA YILDIRIM FIRTINASI ESTİ

YILDIRIM BELEDİYESPOR KULÜBÜ TENİSÇİLERİNDEN, MERT ANAVATAN VE YUSUF AYDIN KATILDIKLARI TURNUVALARDA BÜYÜK BAŞARI KAZANARAK YILDIRIM’IN GURURU OLDULAR.

28 Mayıs 2021 Cuma 15:03
2 Okunma
KORTLARDA YILDIRIM FIRTINASI ESTİ

BURSA

MUSTAFA YILDIZ

YILDIRIM BELEDİYESPORLU MERT ANAVATAN, 125 SPORCUNUN KATILDIĞI TTF BÜYÜKLER TENİS TURNUVASI’NDA ŞAMPİYON OLURKEN, 10 YAŞINDAKİ YUSUF AYDIN İSE KOCAELİ’NDEKİ TURNUVADA İKİNCİLİK ELDE ETTİ.

BAŞARILI SPORCULARI TEBRİK EDEN BAŞKANI OKTAY YILMAZ: ÇOCUKLARIMIZI VE GENÇLERİMİZİ SPORA TEŞVİK ETMEK, GELİŞİMLERİNE KATKI SAĞLAMAK İÇİN İLÇEMİZE HERKESİN KOLAYLIKLA ULAŞABİLECEĞİ SPOR TESİSLERİ KAZANDIRDIK. YILDIRIM’I, SPOR VE SPORTMENLİKLE BİRLİKTE ANILAN BİR KENT HALİNE GETİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ.

Yıldırım’ı bir spor kenti yapmak, sporu taban yaymak, gençlerin ve çocukların fiziksel, sosyal, duygusal gelişimlerine katkı sağlamak için önemli yatırımları ilçeye kazandıran Yıldırım Belediyesi, çalışmalarının meyvelerini topluyor. Yıldırım Belediyesporlu tenisçiler Melih Anavatan ve Yusuf Aydın katıldıkları turnuvalarda büyük başarı elde ederek, Yıldırım’ın gururu oldular. Bursa’da düzenlenen ve 125 sporcunun katıldığı, Türkiye Tenis Federasyonu Büyükler Tenis Turnuvası’nda korta çıkan Yıldırım Belediyespor Kulübü sporcusu Melih Anavatan, tüm rakiplerini yenerek turnayı şampiyon tamamladı. Turnuvanın grup aşamalarında; Kocaeli’nden Ege Arda Bakar’ı, İzmir’den Milli Tenisçi Sarp Erdinç’i, Bursa’dan Berke Yıldırımlar’ı mağlup eden Anavatan, uzatmaya giden final karşılaşmasında ise Samsun Play Tenis Kulübü’nden Kağan Özden’i yenmeyi başardı. Turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan Yıldırım Belediyesporlu Melih Anavatan, elde ettiği puanlarla İzmir’de düzenlenecek 16 Yaş Milli Takımı belirleme turnuvasına katılmaya hak kazandı. Yıldırım Belediyespor Kulübü tenisçilerinden 10 yaşındaki Yusuf Aydın ise, Kocaeli’nde düzenlenen 12 Yaş Tenis Turnuvası’nda, ikinci olmayı başardı. Yusuf Aydın, turnuvanın grup aşamasında karşılaştığı tüm rakiplerini yenerek finale çıktı. Final müsabakasını kaybeden Aydın, turnuvayı ikinci tamamladı. Yıldırım Belediyesporlu Yusuf Aydın Bursa 10 yaş klasmanında birinci sırada yer almaktadır. 

SPORA VE SPORCUYA DESTEĞİMİZ SÜRECEK. Elde ettikleri başarılarla Yıldırım’ı gururlandıran Melih Anavatan ve Yusuf Aydın’ı tebrik eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Daha sağlıklı nesiller yetiştirmek, çocuklarımızın ve gençlerimizin gelişimine katkı sağlamak, sporu teşvik etmek için ilçemize herkesin kolaylıkla ulaşabileceği spor tesisleri kazandırdık. Yıldırım’ı spor ve sportmenlikle birlikte anılan bir kent haline getirmek için çalışıyoruz. Şükürler olsun ki çalışmalarımızın, projelerimizin meyvelerini de alıyoruz. Genç sporcularımızdan Melih Anavatan katıldığı turnuvada şampiyonluk elde ederken, Yusuf Aydın evladımız ise ikinci olmayı başardı. Bize bu gururu yaşatan sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Yıldırım Belediyesi olarak spora ve sporcuya desteğimiz artarak devam edecek” ifadelerini kullandı. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Mustafa YıldızKORTLARDA YILDIRIM FIRTINASI ESTİ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sedat Peker operasyonunda kilit isim gözaltında
Sedat Peker operasyonunda kilit isim gözaltında
SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI
SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI
YEŞİL ÇEVRE’YE HAYRAN KALDI
YEŞİL ÇEVRE’YE HAYRAN KALDI
İZNİK, TARİHİ, KÜLTÜRÜ VE 300 YEMEK İLE EKRANLARA YANSIDI
İZNİK, TARİHİ, KÜLTÜRÜ VE 300 YEMEK İLE EKRANLARA YANSIDI
VEKİL KILIÇ’TAN YUNANİSTAN’A TEPKİ…
VEKİL KILIÇ’TAN YUNANİSTAN’A TEPKİ…
Binici Tekcan, Kayseri’de Birinci Oldu..
Binici Tekcan, Kayseri’de Birinci Oldu..
BUÜ HUKUK FAKÜLTESİ SEMPOZYUMLARINI TAMAMLADI.
BUÜ HUKUK FAKÜLTESİ SEMPOZYUMLARINI TAMAMLADI.
ACİL SERVİS ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI: 3'Ü AĞIR 5 YARALI
ACİL SERVİS ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI: 3'Ü AĞIR 5 YARALI
Tefecilere şafak vakti operasyon
Tefecilere şafak vakti operasyon

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma