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Koronavirüs ve kadına şiddeti sokaklara resmettiler

BATMAN'da bir grup kadın, koronavirüse karşı alınan önlemlere ve kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için sokaktaki duvarlara çeşitli figürler çizdi. Çalışmaya katılan kadınlardan Yıldız Tüzer, maske kullanımı ve sosyal mesafeyi dikkate alan mesajları içeren resimlerinin yanı sıra, kadına yönelik şiddete tepkilerini duvarlara işlediklerini söyledi.

29 Ağustos 2020 Cumartesi 10:52
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Koronavirüs ve kadına şiddeti sokaklara resmettiler

Batman'da yaşayan Bahar İnsel, Hatice Yargı ve Kardelen İnsel, koronavirüse karşı alınan önlemlere ve kadına şiddete dikkat çekmek amacıyla sokaktaki duvarlara figür işlemeye başladı. Kısmet Mahallesi'ndeki sokaklardaki duvarları boyayan kadınların amaçları, hem koronavirüse mücadeleye hem de kadına yönelik şiddete karşı duyarlılık oluşturmak.

ERKEKLERİN ÇALIŞMAYA KATILMA TALEPLERİNİ KABUL ETMEDİLER

Kadın kuaförü Yıldız Tüzer, yaptıkları çalışmayla sokakta yaşayanların ilgisinin yoğun olduğunu söyledi. Erkeklerin de bu çalışmaya katılma isteklerini kabul etmediklerini anlatan Tüzer, "Mahallemizin duvarlarını resim sanatıyla süsledik. Tamamıyla kendi düşüncemdi, kimseden destek almadım. İlk başta mahallenin çocukları bize destek oldu. Koronavirüse dikkat çekmek için resim figürleriyle başladık. Maske takılsın, mesafe korusun diye çizimler yaptık. Sonra mahalleli ‘Biz koronavirüsten sıkıldık, psikolojimiz zaten bozuldu' deyince farklı çizimlere yöneldik. Elimizde bir miktar boya vardı. Bitene kadar kullandık. Daha sonra mahalleli bize destek verdi. Doğal bir proje oluştu. Hatta mahalledeki erkekler de katılmak istedi, biz kadınlar 'hayır' dedik. Tamamen kadınların emeği oldu" dedi.

'İNSANLAR BURAYA GELİP FOTOĞRAF ÇEKTİRİYOR'

Çalışmada yer alan Bahar İnsel ise yaptıkları çalışmayla kadına yönelik şiddete de dikkat çektiklerini ifade ederek, "Batman'da son kadın cinayetlerini duyduk, çok üzüldük. Bugün mahallenin çocukları ve kadınlarına mor ile siyah kurdele taktık. Ayrıca kadına şiddete hayır resmini çizdik. Arkadaşımın resim çalışmasına başlamasıyla ben de destek vermek istedim ve bir daha beni bırakmadı. Mahalleliyi, komşuları ve çocukları sevindirebilirsek ne mutlu bize. Sadece boya desteğine ihtiyacımız var. En azında mahallemiz güzelleşiyor. Batman’ın her yerinden insanlar buraya gelip fotoğraf çekip bize teşekkür ediyor. Kadın isterse her şey değişir" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsKadınŞiddetResimSokak
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