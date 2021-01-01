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Koronavirüs ve düşük rekolte portakalın fiyatını uçurdu: dalında 4 lira

FİNİKE Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, bu sezon rekoltenin düşük olması ve salgın döneminde talebin çok olması nedeniyle Finike portakalındaki fiyatların kalitesine göre dalında 3-4 lira civarında olduğunu söyledi.

01 Ocak 2021 Cuma 09:35
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Koronavirüs ve düşük rekolte portakalın fiyatını uçurdu: dalında 4 lira

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla birlikte insanların özellikle C vitaminine talebi arttı. Virüse karşı bağışıklık sistemini güçlü tutmak isteyenler C vitamini içeren besinler tüketmeye yöneldi. En büyük C vitamini deposu olan portakala da rağbet önemli ölçüde artış gösterdi. Antalya'da yetiştirilen dünyaca ünlü Finike portakalı da en çok tercih edilenlerin başında yer aldı. Ancak bu yıl özellikle mayıs ayındaki aşırı sıcaklar nedeniyle dalında zarar gören Finike portakalında önemli ölçüde ürün kaybı yaşandı. Rağbetin artmasına karşın rekoltenin düştüğü Finike portakalı bu yıl kalitesine göre kilosu 3- 4 lira arasında satılıyor. Finike portakalı geçen sezon mart ayına kadar kalitesine göre kilosu 1,5- 2 liradan satılırken, koronavirüsün başladığı mart ayından sonra portakala talep artıp, ürünün azalmasına bağlı olarak kilosu 4,5- 5 lira civarında alıcı buldu. Normal sezonda rekoltenin 250 bin ton civarında olduğu Finike portakalında bu yılki rekoltenin 130 bin ton civarında olması bekleniyor.

'YÜZDE 50 ORANINDA ÜRÜN KAYBI OLDU'

Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, kasım ayında başlayan ve hasadı devam eden 2020- 2021 portakal sezonunu değerlendirdi. Finike portakal hasadının yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Sarıçobanoğlu, "Bu yıl 14- 17 Mayıs tarihleri arasındaki aşırı sıcaklardan dolayı bahçelerimizde boncuk dökülmesi olmuştu. Boncuk dökülmesi özellikle Turunçova tarafında oldu. Sahilkent ve Hasyurt tarafındaki ürünlerimizde sıcaktan dolayı bir kaybımız yoktu ama daha sonra yağan doludan dolayı o bölgede yüzde 50 oranında ürün kaybı oldu" dedi.

'ORTALAMA REKOLTEMİZ 250 BİN TON'

Sarıçobanoğlu, rekoltenin de düşük olması sebebiyle bu yıl ürün fiyatlarının yüksek olduğunu kaydederek, "Şu an portakal kalitesine göre 3-4 lira olarak seyrediyor. Ortalama rekoltemiz 250 bin ton civarında ama bu yıl afetlerden dolayı büyük oranda düştü" diye konuştu.

Portakalın normal şartlarda nisan ayına kadar bahçedeki hasadının devam ettiğini anlatan Sarıçobanoğlu, şöyle konuştu:

"Ancak üründeki azalma nedeniyle mart ayı sonunda 'Washington navel' cinsi portakalın kalmayacağını tahmin ediyoruz. O nedenle mayıs ayında başladığımız ve sıkmalık dediğimiz 'Valensiya' türü portakalımızın hasadı da büyük ihtimalle erken başlayacak. Onlar da haziran 15'e kadar buzhanelere konularak eylül ayına kadar sıkmalık olarak iç piyasaya sevk edilecektir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
FinikePortakalBahçeKoronavirüsFiyatAlimSatım
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