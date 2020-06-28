Koronavirüs tedavisi gören Maçoğlu, taburcu oldu

EŞİNİN VE KIZININ DA TESTİ POZİTİF ÇIKTI
Öte yandan, Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu'nun eşi ve kızının da koronavirüs testi pozitif çıktı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen Maçoğlu ailesi, evlerinde karantinaya alındı.
DHA
Tunceli Devlet Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu taburcu oldu, eşi ve kızının da testi pozitif çıktı.
EŞİNİN VE KIZININ DA TESTİ POZİTİF ÇIKTI
Öte yandan, Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu'nun eşi ve kızının da koronavirüs testi pozitif çıktı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen Maçoğlu ailesi, evlerinde karantinaya alındı.
DHA