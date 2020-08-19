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Koronavirüs tedavisi gören Çumra Belediye Başkanı Oflaz hayatını kaybetti

Konya'nın Çumra İlçe Belediye Başkanı Halit Oflaz (46), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

19 Ağustos 2020 Çarşamba 10:32
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Koronavirüs tedavisi gören Çumra Belediye Başkanı Oflaz hayatını kaybetti

Çumra Belediye Başkanı AK Parti'li Halit Oflaz, 3 Ağustos'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, boğaz ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede kendisine koronavirüs teşhisi konulduğunu, sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedavisinin devam ettiğini açıkladı. Sağlık durumu ağırlaşan Oflaz, Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yoğun bakım servisine kaldırılarak, tedavisine burada devam edildi. Entübe edilen, tedbir amaçlı uyutulan Başkan Oflaz, gece saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

'HASTALIĞI AĞIR YAŞAYANLARDANDI'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz'ın, Covid-19 tedavisi gördüğü Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca, "Genç fakat hastalığı ağır yaşayanlardandı. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kurallara uyarak acı haberleri azaltalım" ifadesini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KonyaçumraBelediye BaşkanıKoronavirüsPandemiCovid19VefatHalit Oflaz
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