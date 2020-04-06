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Koronavirüs, askıda ekmeklerin sayısını artırdı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle çalışamayan ve ihtiyaç sahibi olan kişiler için ‘askıda ekmek’ uygulamasına talep arttı. Fırınlarda ücretsiz olarak alınması için askıya bırakılan ekmek sayısında, eskiye göre artış oldu.

06 Nisan 2020 Pazartesi 15:26
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Koronavirüs, askıda ekmeklerin sayısını artırdı

BURSA - Koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi aileler için yurt genelinde çeşitli kampanyalar düzenleniyor. Bursa’nın İnegöl ilçesinde de uzun süreden beri devam ettirilen ‘askıda ekmek’ uygulaması arttı. Fırın sahipleri, aynı artışın genellikle ramazan aylarında görüldüğünü belirtti.

Geçmişten bugüne sürdürülen ve yardımlaşma kültürünün örneklerinden olan ‘askıda ekmek’ uygulamasının İnegöl’de ilgiyle karşılandığını anlatan fırın işletme sahibi Mustafa Öztürk, "Sepetteki ekmek sayıları normalde 30-40 olurken, bu rakam salgın sonrası 100’lerin üzerine çıktı. İhtiyaç sahiplerine, salgın nedeniyle işine devam edemeyenler de eklendiğinde, ‘askıda ekmek’ sepetleri önünde yoğunluk yaşandı. Fırıncılar da hayırsever vatandaşlar da bu duruma kayıtsız kalmayarak, desteğini gösterdi” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Askıda EkmekKoronavirüs Salgını
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