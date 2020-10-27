Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13
sisli
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1144
ALTIN
496.963
DOLAR
8.0828
STERLİN
10.5541
EURO
9.5640
MSB: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
MSB: 6 PKK'lı terörist etkisiz...
Kısa Çalışma Ödeneği 2 ay uzatıldı
Son Dakika
Kısa Çalışma Ödeneği 2 ay uzatıldı
ERCAN KESAL İMZALI ÖDÜLLÜ FİLM ‘NASİPSE ADAYIZ’ VİZYONA GİRİYOR
‘NASİPSE ADAYIZ’ VİZYONA GİRİYOR
KOVAN FİLMİNE CHELSEA FİLM FESTİVALİ’NDEN 6 ÖDÜL
“Beyin pili tedavisinden sonra spor yapılabilir”
“Beyin pili tedavisinden sonra spor...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Korona belirtileri görülünce komşularına, 'Bizde korona var, gelmeyin' diye seslendi 

 Sakarya’nın Serdivan ilçesinde, bir ailede koronavirüs belirtilerinin görülmesi üzerine 2 kişi hastaneye kaldırılırken, ailenin diğer bireyleri evde karantinaya alındı. Bahçe kapısından komşularına seslenen kadın, "Bizde korona var, gelmeyin. Misafir kabul etmeyin. Kardeşim pozitifmiş" diyerek uyarıda bulundu. 

27 Ekim 2020 Salı 09:29
7 Okunma
Korona belirtileri görülünce komşularına, 'Bizde korona var, gelmeyin' diye seslendi 

Serdivan ilçesi Kuruçeşme Mahallesi’nde bulunan bir ailede koronavirüs belirtileri görülmesi üzerine 5 ambulans sevk edildi. Geçen hafta şehir dışından misafirliğe gelen kardeşinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirten kadın, bahçe kapısından komşularına seslenerek, "Bizde korona var, gelmeyin. Misafir kabul etmeyin. Kardeşim pozitifmiş" diyerek seslendi. Evde yaşayan 2 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Diğer kişiler ise evlerinde karantinaya alındı. Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibinin yarın sabah saatlerinden itibaren sokakta aileyle temasta bulunan evlerde çalışma başlatacağı öğrenildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsPandemiSakaryaSerdivan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Patlamanın yaşandığı caddede teröre ‘Türk bayraklı’ tepki
Patlamanın yaşandığı caddede teröre ‘Türk bayraklı’ tepki
İSKENDERUN'DA PATLAMA!
İSKENDERUN'DA PATLAMA!
Mavi yengeci avlamanın cezası 5 bin TL
Mavi yengeci avlamanın cezası 5 bin TL
Osman Durmuş, hayatını kaybetti
Osman Durmuş, hayatını kaybetti
Bebe tekstilinde kalifiye personel Orhaneli MYO'dan çıkacak artık
Bebe tekstilinde kalifiye personel Orhaneli MYO'dan çıkacak artık
Rize’de heyelanda köy yolu kapandı, 4 ev boşaltıldı
Rize’de heyelanda köy yolu kapandı, 4 ev boşaltıldı
Şanlıurfa'da 'koronavirüs' cezaları 50 milyon lirayı aştı
Şanlıurfa'da 'koronavirüs' cezaları 50 milyon lirayı aştı
Hurdacı buldu, incelemeye alındı
Hurdacı buldu, incelemeye alındı
Bilecik'ten dünyaya 700 ton salyangoz dolması
Bilecik'ten dünyaya 700 ton salyangoz dolması

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma