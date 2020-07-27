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Korkutan obruklar havadan görüntülendi

Konya'nın Karapınar ilçesinde ekili tarlalarda oluşan obruklar, çiftçileri tedirgin ediyor. Mısır ekili tarlada çalışırken, 25 metre çapında, 30 metre derinliğindeki obruğu fark eden tarım işçisi İshak Şakar (50), "Tarladaki çözülen hortumları takip ederken önüme birden obruk çıktı. Şok geçirdim. Biz bahar ayından itibaren tarla üzerindeyiz. Biz üzerindeyken de obruk oluşabilir ve içerisine düşebilirdik." dedi.

27 Temmuz 2020 Pazartesi 13:22
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Korkutan obruklar havadan görüntülendi

KONYA - Karapınar ilçesinde yer altı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen 350'nin üzerinde obruk bulunuyor. Geçtiğimiz cuma günü Reşadiye Mahallesi Eşeli Yaylası'ndaki 60 dekarlık mısır tarlasında 25 metre çapında 30 metre derinliğinde yeni oluşan obruk, havadan görüntülendi.

'İÇİNE DE DÜŞÜBİLİRDİM'

Tarlada yerinden çıkan sulama borularını takip ederken, aniden önüne obruğun çıktığını belirten tarım işçisi İshak Şakar, "Tarlanın hortumları çıkmış. İki tane hortum çözülmüş. Hortumun izinden gidiyordum. 40 metre ileride mısırın içerisinde obruğun olduğunu gördüm. Aniden önüme çıktı. Şok geçirdim. Obruğun 30 metre derinliği ve 25 metre çapı var. Ben bu tarlanın içerisine sürekli girip çıkıyorum. Önüme aniden çıkınca korktum. Obruk olabileceğini hiç düşünmemiştim. Hortumları tilki mi çekti diye düşünmüştüm. Mısırların bittiği yerde aniden önüme çıktı. İçerisine de düşebilirdim. Buralarda sürekli bakım yaparız. Sürekli tarla içerisindeyiz. Ne zaman neyin geleceğini bilemiyoruz. Burada tarla yaptık, ekim yaptık, taş toplayıp, damlama sulama sistemi serdik. O zamanda bu obruk oluşabilirdi"  

OBRUKLARIN OLUŞABİLECEĞİ YERLER TESPİT EDİLİYOR 

Konya Teknik Üniversitesi ve AFAD Konya İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında bölgedeki arazilerde çalışmalar sürüyor. Obrukların oluşabileceği alanlar tespit edilerek, vatandaşların önceden önlem alınması istenecek. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Korkutan ObruklarKonyaEkili TarlalarObruk
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