Köprüden Seyhan Nehri'ne atlayan kadın, kurtarıldı

ADANA - Seyhan Nehri üzerindeki tarihi Taş Köprü'den atlayarak intihara kalkıştığı öne sürülen Yeter D.'yi köprü ayağında suların çekildiği bölümde hareketsiz yatarken görenler, polise haber verdi. Gelen ekipler, Yeter D. için itfaiye ve 112 Acil ekiplerinden yardım istedi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi düştüğü yerde yaptığı Yeter D., sedye ile nehir yatağından geçirilerek ambulansa taşındı. Vücudunda çok sayıda kırık olduğu belirlenen Yeter D., tedavi için hastaneye kaldırıldı.



MERAKLI KALABALIK SOSYAL MESAFEYE UYMADI



Köprü üzerinde toplanan kalabalık, meraklı bakışlarla kurtarma çalışmalarını izledi. Motosiklet sürücüleri de motosikletlerini köprü üzerine park edip, o anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Bu sırada kalabalığın sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Polis ekipleri, vatandaşlara sosyal mesafe kuralına uymaları için uyarıda bulundu.